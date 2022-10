Erika Buenfil evitaba las fiestas de Andrés García para no toparse con Luis Miguel

Andrés García es una de las grandes figuras de la farándula latinoamericana, pero en su punto más alto de fama, fue conocido por ofrecer grandes fiestas, de las que su amiga, Erika Buenfil, prefería no asistir.

Y es que el primer actor tenía muchas amistades dentro de la farándula, entre ellos, Luis Miguel, con quién llegó hasta intercambiar mujeres, y por este mismo motivo, la reina mexicana del TikTok, evitaba ir a las fiestas que organizaba, pese a ser buenos amigos.

La actriz mantuvo un corto romance con el interprete de “La Bikina”, que comenzó luego de que “Mickey” la viera en uno de sus conciertos en Monterrey y la invitara a bailar y a pasar la noche en su hotel.

Después de ese encuentro, se vieron varias veces en Acapulco, pero el romance como que no terminó del todo bien, ya que después Erika Buenfil evitaba verlo en las fiestas de Andrés García.

Erika Buenfil felicitó a Luis Miguel en su cumpleaños con inédita fotografía donde aparecen juntos cuando era su pareja de juventud. pic.twitter.com/cINKCnSpgL — Raúl Brindis (@raulbrindis) April 20, 2022

En la nueva telenovela producida por TelevisaUnivisión, “Perdona nuestros pecados”, Erika Buenfil será pareja del recocido actor, Jorge Salinas. Ambos serán los padres de la protagonista femenina.

Sin embargo, para Erika Buenfil, su papel tiene mucho peso y considera que es un rol protagónico, de hecho, dice que la telenovela como cuenta varias historias, tiene varios protagonistas.

Erika Buenfil y Jorge Salinas serán los protagonistas adultos de #PerdonaNuestrosPecados la nueva producción de la productora Lucero Suárez junto a Oka Giner y Emmanuel Palomares las grabaciones inician en Octubre que llegará en 2023 por @Canal_Estrellas @Edwin_Louvier pic.twitter.com/WcMAMEajix — Bryan Lagranda (@BryanL152) August 18, 2022

“La historia está super fuerte, es una telenovela muy fuerte. Tuve la suerte de que me llegara, de que Lucero pensara en mí para este proyecto. Yo soy su mamá, entonces digamos que soy la protagonista adulta y ella la protagonista juvenil, pero hay muchos protagonistas. Creo que la telenovela tiene muchas historias, muchas cosas que suceden”, expresó la actriz sobre esta producción.

Sobre su personaje, adelantó lo siguiente: “Soy pareja de Jorge Salinas. Soy una mamá de una familia de muchos hijos, de una familia muy adinerada en una hacienda; él es un hombre muy poderoso, entonces aparentemente soy una mujer muy sometida y muy tranquila, pero luego resulta que siempre no, y me salen las uñas cuando veo ciertas cosas que no me gustan. En fin pasan cosas muy interesantes”.