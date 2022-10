Gaby Spanic ahora ‘paga o será embargada’

Una polémica en redes sociales ha causado el juicio de Gaby Spanic contra el periodista Gustavo Adolfo Infante. Resulta que el conductor del programa “De Primera Mano”, publicó en su Twitter, el comunicado de su asesor legal Alonso Beceiro Villegas donde da a conocer que Gaby Spanic, perdió todas las instancias sobre su acusación de “Daño moral” y ahora debe pagar una multa o será embargada.

La actriz venezolana radicada en México GABY SPANIC informó que las leyes mexicanas autorizaron una ORDEN DE RESTRICCIÓN en contra de GUSTAVO ADOLFO INFANTE quieb desde hace tiempo la amenaza y acosa a ella y a su hijo con motivo de una DEMANDA que supuestamente él ya ganó... pic.twitter.com/6gwhuAXgsq — Doña Carmelita (@CarLon_2020) March 10, 2022

Gustavo Infante, anexó el comunicado y detalla que la actriz Gabriela Spanic, perdió todas las instancias del juicio dado que el Poder Judicial de la ciudad de México Federal, por el derecho irrestricto de la libertad de expresión y derecho a la información pública.

Comunicado de mi asesor legal ALONSO BECEIRO VILLEGAS, donde explica que @gabyspanic PERDIÓ TODAS LAS INSTANCIAS sobre su acusación de “Daño moral” y ahora o paga o sera embargada: pic.twitter.com/yLpfZr7lE1 — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) October 11, 2022

Inmediatamente de este anuncio, los seguidores de Infante comenzaron a opinar.

“Algún día también pagara usted y eso ya no tarda en suceder”, “Que no te pague”, “Qué buena noticia, esa señora es una mentirosa y pre-potente, felicidades”, “Y con eso ganas más chisme”, “La justicia divina tarde o temprano llega”, “Algún día también pagara usted y eso ya no tarda en suceder”, son algunos de los mensajes.

Las disputas legales entre ambas personalidades del espectáculo, iniciaron en el año 2019. Este sería el segundo intento ante la ley de la actriz contra Gustavo Adolfo Infante. Hace unos días, el periodista, ya había ‘advertido’ a la actriz de que sería ‘embargada’.

Que sucederá con @gabyspanic ahora que perdió todas las instancias de la demanda de daño moral en mi contra? https://t.co/vOD41AB5ar — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) October 12, 2022

Hasta el momento Gaby Spanic no se pronuncia sobre la noticia que dieron a conocer los representantes legales del conductor de televisión.

En este momento, la actriz se encuentra viviendo una etapa importante de su carrera por el lanzamiento de la nueva producción ‘Secretos de Villanas’, que se transmitirá por Mira Canela Tv. La actriz venezolana será una figura clave en esta serie que se estrena el 20 de octubre.

En el evento, Spanic dirigió unas palabras a los presentes en la que resaltó que: “Yo creo que lo más importante de un ser humano, es ser generoso, una persona debe tener un pensamiento de generosidad, es darle la mano al otro”… expresó la protagonista de ‘La Usurpadora’.