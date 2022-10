Esto fue lo que dijo Gabriela Spanic tras perder demanda contra Gustavo Adolfo Infante

Gabriela Spanic decidió emprender una demanda contra Gustavo Adolfo Infante en el 2019, luego de que este compartiera la noticia de que estaba hablando mal de Lucero y dijo que la venezolana no tenía derecho de hablar mal de ella, ya que su carrera no podía compararse con la de la artista mexicana.

“A pesar de ser artista, también siento; soy una mujer con cualidades y virtudes con defectos como todos ustedes. Estoy cansada, estoy harta porque un juez decidió decir que, yo me tengo que aguantar todo lo que digan de mí por ser figura pública, olvidándose que soy un ser humano”, expresó la actriz en la reciente rueda de prensa que ofreció.

Además, sostiene que conductor del programa “De primera mano”, es alguien xenófobo que la ve mal solo por ser de otro país: “Y he sentido víctima de la xenofobia, porque el señor Gustavo Adolfo Infante me amenazó hasta con sacarme del país… yo no vine a este país a delinquir. No me he metido con nadie y he sido una mujer responsable”.

Gabriela Spanic quiere ser un ejemplo para las mujeres para que no se queden calladas ante los abusos

A pesar de haber perdido esta batalla legal, la actriz venezolana dijo que no se va quedar chillando en su casa, puesto que no permitirá que se siga mancillando su nombre.

Gustavo Adolfo Infante dio a conocer en sus redes sociales que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX). le dio la razón y lo absolvió de la demanda que la actriz Gabriela Spanic interpuso en su contra. pic.twitter.com/Zqrj0HKZcn — Radio Tepeaca (@RTepeaca) November 29, 2019

“Se me ha atribuido conductas que no son ciertas y, de hecho, cuando dijo tantas atrocidades de mí, porque su boca está llena mentira y va a tener que comprobarse cada una de sus mentiras, porque yo sí tengo pruebas contundentes… y sí, sí dije que es un misógino”, recalcó la Gaby Spanic.

Gabriela Spanic inició un nuevo procedimiento legal contra un comunicador a consecuencia de las afectaciones en su imagen y por daño moral que han generado diversos señalamientos en su contra. 😱😱😱 @gabyspanic pic.twitter.com/teSx34i0mQ — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) October 5, 2022

También aseguró que ella tiene una larga trayectoria en la actuación y no se le conoce por ser una mala compañera o alguien conflictiva, asimismo, aprovechó para aclarar que Imagen Televisión no estaba presente en su rueda de prensa porque ella no era alguien hipócrita.