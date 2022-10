¡A petición del público! Mar Rendón estrena su segundo tema ‘Laura no está’

Tras varios días de espera y muchos anuncios, Laura apareció y esta vez en la voz de la tercera finalista de ‘La Academia’, Mar Rendón, y es que este 12 de octubre se estrenó un nuevo video clip de la cantante en donde interpreta ‘Laura no está’ una canción original del italiano Nek que fue presentada en el año 1997 en el ‘Festival de la canción de San Remo’, una de las más populares en esa época en el continente europeo.

El video, a tan solo 20 horas de su estreno ya tiene más de 300 mil reproducciones y 12 mil comentarios en el canal de YouTube de la cantante, sin contar la cantidad de personas que ha dejado mensajes positivos en su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, la joven ecuatoriana aprovechó el momento para agradecer a todas las personas y el equipo que la acompañó para hacer este sueño realidad. “Quiero agradecer de todo corazón a La Academia y a Alexander Acha por la elección de esta canción. Y al maestro Raúl Carballeda por su increíble arreglo vocal. Muchas gracias también a Sony Music México por creer en mí para traer de vuelta este temazo de Nek”, escribió Mar en la descripción.

Igualmente, expresó su emoción por nuevamente interpretar un tema que a pesar de no es de su autoría, intentó conectar con el mismo. “Estoy muy emocionada y más feliz que nunca, porque a pesar de que esta canción no es mía, he conectado con ella como con ninguna otra. Sólo escribiendo esto se me ponen llorosos los ojos, y sé que todo lo que ha pasado ha sido obra del destino”, agregó.

Por otro lado, sus fanáticos también dejaron comentarios positivos, para demostrarle lo mucho que la apoyan en este nuevo camino que ha tomado en su carrera profesional.

“Te adoro, Mar. Gracias por este cover que impulsará tu carrera al máximo. Atentamente, una marciana de tu país”.

“Marecita estoy sin palabras, no sé ni qué decir. ¡Es Wow! Más de lo que imaginé, ¡Es perfecta! Laura era para ti. Gracias por compartirla con nosotros”.

“No hay palabras para describir semejante joya... Dios, de verdad que cada vez, Mar nos deja boquiabiertos”.