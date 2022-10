¿William Valdés se va de TV Azteca? Este fue el polémico comentario

Con la salida de Sandra Smester de TV Azteca hace un par de meses, muchas han sido las dudas y cambios que ha habido en la cadena televisiva, y las especulaciones que han surgido, ya que muchos piensan que la directora de contenidos que ahora trabaja para Telemundo, podría llevarse a algunos conductores preferidos con ella.

Por lo que la prensa, en un encuentro con el actor William Valdés aprovecharon de preguntarle sobre si está o no dispuesto a dejar la televisora mexicana para irse a “triunfar” en Estados Unidos. Su comentario, ha recorrido las redes sociales de manera inmediata, pues nadie pensó que el integrante del programa matutino ‘Venga La Alegría’ respondería de esta manera.

Y es que al parecer, aunque no ha sido invitado de manera formal, el actor asegura que “le encantaría” trabajar allá. “Pues la verdad no sé, me encantaría. No me ha llegado una invitación, ni ninguna oferta hasta ahora”.

Asimismo, Valdés expresó el cariño que le tiene a Sandra y le envió sus buenos deseos. “(A Sandra) la quiero mucho, es una gran mujer, es una gran líder y creo que va a hacer un gran trabajo en Telemundo”.

Por otro lado, el joven actor también indicó que aunque siempre ha querido tener la oportunidad de trabajar para Telemundo, en el caso de una oferta tendría que pensarlo ya que hasta el momento se encuentra bien en con la televisora en la que trabaja. “Siempre he querido trabajar allá (en Telemundo), pero si se me da la oportunidad hay que pensarlo porque estoy muy contento en Azteca la verdad”, finalizó diciendo el actor en un video difundido en Twitter, que tiene una duración de aproximadamente 25 segundos.

No obstante, los comentarios recorrieron nuevamente el internet cuando el Valdés escribió un tuit en donde dictaba lo siguiente:

“Más claro que el agua, hay que tener la capacidad de saber cuándo no te quieren dejar crecer en algún lugar. ¡It’s time to fly! (Es hora de volar)”.

Recibiendo así diversas críticas debido a que no es la primera vez que el famoso se retira de un canal de televisión.

“¿De cuantos trabajos te mueves? Entonces no son ellos el problema”, escribió uno de los usuarios en respuesta a su Tuit anterior.

Mientras que el artista respondió, “De los que sean necesarios hasta encontrar el correcto. El que se quede haciendo el mismo trabajo décadas que monótona es la vida de ese ser”.

¿William Valdés es el preferido de Tv Azteca?

En otro orden de ideas, Durante un programa trasmitido en vivo por Tv Noticias se le preguntó al artista cubano si él era uno de los consentidos de Tv Azteca, a lo que este resaltó el momento en el que no fue considerado para conducir la última entrega de ‘La Academia’.

“Si fuera el consentido, hubiera sido el presentador de La Academia este año. Hice lo mismo hace dos años que era conductor de redes sociales, no era ni el co-conductor. Si fuera el consentido aparecería todas las mañanas con el elenco principal de Venga la Alegría. No estoy considerado como elenco principal en el programa”, comentó Valdés.