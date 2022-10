¿De cuánto es la fortuna que Fernando del Solar supuestamente le dejó a Anna Ferro?

La mañana del 30 de junio se dio a conocer el fallecimiento de Fernando del Solar. El conductor y actor de 49 años, luchó durante 10 años contra el Linfoma de Hodking, cáncer que afecta a los pulmones. Ahora surge una polémica en torno a él. Su exesposa Ingrid Coronado habló del testamento.

Hace unos días la artista exesposa del animador, reveló que el argentino dejó desprotegidos a los dos hijos que tuvieron en común: Luciano y Pablo.

Tanto Fernando como Ingrid, mantuvieron una relación de esposos entre 2008 y 2015, pero todo se acabó cuando él se decidió a pedirle el divorcio al enterarse que tendría pocos meses de vida.

Viuda de Fernando del Solar "explota" y se defiende las acusaciones de Ingrid Coronado #FernadodelSolar https://t.co/mAIEu5j4Nt — El Siglo de Torreón (@torreon) October 14, 2022

Los problemas no pararon allí, ahora Ingrid Coronado quien estuvo en el programa ‘Ventaneando’, asegura que de acuerdo con lo establecido en el testamento, al menos dos propiedades pasarán a manos de su viuda; Anna Ferro, sin tomar en cuenta a sus hijos.

Los comentarios no pararon en redes sociales en referencia a este tema. “Anna Ferro era su esposa. Estuvo ahí cuando Fernando estuvo mal así que ella puede hacer lo que le da la gana”, “Bien Fer, cada quien hace con sus bienes lo que quiere y fue agradecido con quien estuvo con Él en momentos complicados”, “Te queremos mucho hermosa Ingrid, Dios siempre estará a tu lado, apoyando con tus hijos, ese señor no valía la pena para ustedes”, agregaron los internautas.

Hasta el momento, se menciona que el conductor de ‘Sexos en Guerra’ dejó un estimado de un millón de dólares. Sin embargo, no hay información oficial sobre el monto exacto de la fortuna que Fernando del Solar pudo haberle dejado a Anna Ferro. También se mencionó anteriormente que él no tenía dinero suficiente, pues durante al menos 10 años lidió con el cáncer de pulmón y los tratamientos fueron costosos.

¿Anna Ferro se defendió de Ingrid Coronado?

Ante todas las especulaciones en contra de Anna Ferro, ella decidió defenderse de los ataques que estuvo recibiendo, por lo que a través de sus redes sociales rompió el silencio y redactó un texto que pudo haber sido creado tras los comentarios de Ingrid Coronado: “Quisiera decir tantas cosas […] Todos o la mayoría me dicen, ‘qué fuerte eres’, y al principio me molestaba, porque fuerte no lo era, me sentía más rota que un plato estrellado en el piso…

Otras de las letras señalaba que sigue la falta de amor y sin consideración: “Pensé y creí que la humanidad después de haber pasado por tanto dolor iban a ser más humanos, compasivos y amorosos y entender el dolor ajeno pero veo que no, la falta de amor, de comprensión no existe y es normal hablar del amor, valores, ética que hace falta, no se puede dar lo que no se tiene, así que pedir más sería imposible”, Añadió la instructora de Yoga.

Fernando del Solar y Anna Ferro mantuvieron una relación de cinco años donde compartieron momentos especiales que dejaron ver a través de sus redes sociales.