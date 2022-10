‘Noche de Bodas’: En medio de conmoción por la muerte de dos actores, Ludwika Paleta celebra por esta razón

Recientemente se dio a conocer que dos actores pertenecientes a la producción de ‘Noche de Bodas’ fallecieron, luego de que fueran arrastrados por un fuerte oleaje que se presentó en la playa Majahual, Oaxaca, ciudad en donde se encontraban realizando las grabaciones.

Debido a este terrible hecho, la productora encargada del film, ‘Traziende Films’ decidió emitir un comunicado el pasado 13 de octubre en donde ofrecen sus condolencias a la familia y al mismo tiempo explicar un poco como se dio esta situación.

“Tres de nuestros colegas, pertenecientes a nuestro elenco de extras, decidieron aprovechar su día libre para visitar una playa donde, momentos después, debido al fuerte oleaje que imperaba en la zona, les imposibilitó salir del mar por sus propios medios, desencadenando el terrible suceso, donde uno de ellos perdiera la vida; mientras que otro, al momento, se encuentra desaparecido”, dicta el comunicado.

Ludwika Paleta celebra en Redes Sociales

Sin embargo, lo que ha causado indignación por parte de los usuarios es el hecho de que a pesar de lo ocurrido, la actriz protagonista de la película, Ludwika Paleta se muestre indiferente ante esta situación, pues a pesar de tener publicaciones recientes en sus redes sociales, no hay ninguna lamentando lo ocurrido y además de eso, hace un par de horas con una serie de fotografías celebró el haber finalizado las grabaciones, pero sin hacer referencia aún sobre los fallecidos.

“Hoy queda terminado un proyecto que llevábamos 10 años soñando e imaginando. Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad”, inicia el escrito.

“Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento. Se me cae la baba de ver en lo que te has convertido… sensible, amoroso, apasionado, disciplinado, paciente, chingón y un montón de cosas bonitas que la gente que estuvo en este proyecto conoció de muy cerquita. Tu reuniste a este equipo generoso de personas talentosas que, como dijiste, tenían que formar parte de esta historia”, continuó diciendo la actriz en referencia a Osvaldo Benavides.

Asimismo, le agradece por mantenerse junto a ella en cada proyecto que se propone. “Tu liderazgo y tu guía convirtieron este proyecto en uno de esos que se quedan para siempre en el corazón. Gracias Os por ser mi hermano, mi amigo, mi compañero de buenas y malas y mi confidente. Te amo”.

Finalizando con un comentario en donde invita a todos a ver la película. “Esperen pronto esta película tan linda que hicimos con mucho amor”.

La reacción de los Usuarios

La actitud que ha tomado la actriz al ser indiferente tras la pérdida de dos extras de la película, ha indignado a muchos en redes sociales, resaltando en la misma publicación su molestia al ver cómo ha tomado la noticia.

“Queda terminado el proyecto y la vida de varias personas. ¿Mucha felicidad?”

“¿Qué hay de que murieron actores? Y no públicas nada estás más tranquila que nada”.

“¡Pero se murieron dos actores!”.

“¿Qué onda con los actores que murieron?”.

Escribieron algunos de sus seguidores en la publicación.