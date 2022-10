Ringo Starr cancela definitivamente su gira en Estados Unidos al contraer covid por segunda vez

El cantante británico Ringo Starr, de 82 años, volvió a dar positivo para covid, luego de suspender varios conciertos a principios de octubre al sentirse indispuesto unas horas antes de sus shows.

El exbeatle Ringo Starr lamentó la suspensión de sus conciertos en Estados Unidos como consecuencia del covid.

Los seguidores del exbeatle, famoso por temas como “Let it Be”, “Hey Jude”, “Here Comes the sun” y “Don’t Let Me Down”, han expresado preocupación por la salud del músico.

“Ringo espero que te sientas mejor pronto”, Maldita sea ¡¡Siéntete mejor Ringo!!”, “¡Solo toma el resto del tour y descansa! ¡El año que viene está bien volver y hacer una gira!”, “Oh no, que te recuperes pronto, orando por ti Ringo, te mando mucha paz y amor”, “¡Ringo! Cuídate, no quiero ver a otro Beatles ido”, le han escrito los seguidores en su cuenta en Instagram.

Tres días antes de este anuncio Ringo había informado a sus seguidores que ya estaba libre de covid y que continuaría con su gira.

“En el camino de nuevo (…) soy negativo, paz y amor a todos gracias por esperar. ¡Ringo!”, había anunciado.

Devolución del dinero

En principio, Ringo Starr suspendió un concierto pautado para la noche del 1 de octubre en el Four Winds Casino de Michigan, en Estados Unidos tras presentar problemas de salud.

También fue cancelada la presentación agendada para el domingo 2 de octubre en el Mystic Lake Casino Hotel, en Minessota.

El equipo del exbeatle informó sobre la suspensión del concierto mediante un comunicado que se hizo de manera “tardía” en un intento de que el célebre músico se sintiera mejor y pudiera ofrecer el espectáculo, pero las molestias se acrecentaron, para descubrir más tarde que había contraído covid.

A las personas que adquirieron entradas de les ofreció la devolución del dinero, así como la posibilidad de una reprogramación de las fechas canceladas.