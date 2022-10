Michelle Renaud habla abiertamente sobre el divorcio junto a Aislinn Derbez

Durante el podcast ¡La Magia del Caos que se lleva a cabo por Aislinn Derbez, se pudo escuchar una charla amena junto a Michelle Renaud, quienes hablaron sobre la experiencia de cada una con respecto al divorcio, coincidiendo que es una de las mejores cosas que les ha pasado, pues posterior a estos lograron comprender muchas cosas que antes no entendían y de esta manera buscan ayudar también a otras mujeres para que no se sientan atadas si viven en una situación similar y logren así liberarse para poder vivir felices.

En esta ocasión, Renaud reveló lo que realmente sintió al momento de casarse y que la conllevó a divorciarse. “Me casé sabiendo con quién, pensando que podía cambiarlo. Nadie cambia a nadie”, inició diciendo. “Me casé pensando que el matrimonio y el bebé lo iban a hacer sentar cabeza, lo iban a hacer jugar a la casita conmigo, y de pronto no estábamos jugando, aquí fue cuando dije, ‘No quiero esto’”.

Fue en el año 2016 cuando la actriz contrajo matrimonio con Josué Alvarado, y un par de años después decidió divorciarse, pero hasta ahora es que revela lo difícil que fue para ella esa relación. “Yo la pasaba muy mal y decía, ‘Es que yo no amo’, porque terminábamos cada semana. Sufría muchísimo. Mi relación se basaba en el dolor y no en el amor, la comunicación o el crecimiento”, explicó.

¿Qué piensa Michelle Renaud sobre el divorcio?

Por otro lado, enfocándose más en el tema del divorcio, Michelle decidió dar una pequeña reflexión desde su punto de vista, explicando que significó para ella separarse de la persona con la que en un inició pensó que estaría toda su vida, poniendo siempre en primer lugar a los hijos.

“No sé en qué momento se dijo que el divorcio era de la familia, pero se divorcia la pareja. Eso de ‘No me divorcio por mis hijos’ siempre he pensado es como justo tienes que pensar que ejemplo le quieres dar a tus hijos, qué tipo de relación le quieres enseñar a tus hijo, que tengan y si no es la que tu estas teniendo, pues ¡No estés ahí!”, indicó.

La actriz finalizó diciendo un pequeño consejo para todas las personas que se encuentran en una situación similar, exhortándolas a que den el primer paso. “Y si es como un proceso difícil, pero bien liberador cuando das el paso…”.

A todas esas personas que están en una relación de pareja ahorita que dicen, ‘¡Es que no sé!’, me dicen ‘Se me va la vida si me voy a divorciar’, de verdad pregúntate cuanto tiempo más vas a estar donde no te está funcionando, donde no eres feliz y siempre recuerda que el divorciarte no es una falta de amor hacia la otra persona…”, aseguró Michelle, a lo que la hija de Eugenio Derbez agregó, “Y no se acaba la vida, al contrario, empieza. O sea, empiezan cosas maravillosas. Así que no le tengan miedo”, finalizaron diciendo las famosas.