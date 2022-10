“Esto no es romántico”, le responde Laura a Javier en espectaculares

La respuesta a Javier. En los nuevos espectaculares que lucen en la CDMX, Laura le dice a Javier que no quiere retomar la relación. (Foto: Especial)

La respuesta de Laura no se hizo esperar, los misteriosos espectaculares que aparecieron en la Ciudad de México (CDMX) en los que un novio arrepentido le pedía perdón a su ex, tienen un nuevo capítulo, y por esa misma vía de anuncios publicitarios Laura le responde a Javier.

Este fin de semana empezaron a aparecer anuncios espectaculares con frases como: “ ¿Me vas a decir que era photoshop, Javier? ”, otro que menciona: “ Javier: Expresarte es tu derecho, pero esto no es romántico ”, o uno más que dice: “ No, Javier. Esto no se arregla con una chela ”.

Que pena, #Javier pero yo creo #Laura de verdad está enojada, sin embargo ¿sabes algo? Si pagó un espectacular para responderte, aún tienes esperanza. Échale más ganitas. #historiadelaurayjavier #amorenespectaculares #cdmx pic.twitter.com/eecHUWKta0 — Marco Núñez Yurén (@Marco_NY23) October 15, 2022

El formato ahora es a la inversa. Mientras los anuncios iniciales eran totalmente blancos con letras negras, los nuevos son en un fondo negro con letras blancas y en ambos casos solo se usa un nombre, por lo que se mantiene la idea de una discusión de pareja a través de estos espacios publicitarios.

Nuevamente se encuentran en las principales avenidas de la ciudad y en varios formatos, lo que desata la duda de la inversión que se requirió para su colocación.

Mucho se ha especulado respecto a estos anuncios, en un inicio se pensaba que se trataba de un novio “tóxico” millonario que no dejaba en paz a Laura e incluso se desató un debate en redes sociales para recomendarle a Laura que no cediera y no volviera con él o los que apoyaban la súplica y le pedían que le diera una nueva oportunidad.

#Laura de #CDMX no cayó ni olvidó. Ni tampoco perdonó al infiel #Javier. Habrá boda? Parece que no! pic.twitter.com/ZF78fDA8PM — William Esteves (@Westevesn) October 16, 2022

Más adelante surgieron otras dos posibles explicaciones de la campaña, una atribuida a una empresa cervecera y la otra al lanzamiento de una canción de la ganadora de un concurso de reality show.

En los anuncios de la campaña inicial dedicada a Laura se leía: “ Laura: Me quedé en el hotel para no manejar de noche ”; “ Perdóname, Laura fui un idiota ”; “ Laura: ella y yo solo somos amigos, créeme, por favor ” o “ Laura: ¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo ”.

Ahora llega la supuesta respuesta de Laura, quien además da una pista de la identidad del novio arrepentido y suplicante, la cual también ha generado ya comentarios en redes, algunos en apoyo a su postura de no reanudar la relación y otros que alientan a Javier para que haga un intento más por recuperar lo que tenía con ella.

También surge la duda y expectación por la tercera etapa de lo que ahora se aprecia como campaña, ya sea para saber el desenlace de la relación, si detrás hay una campaña de organizaciones para hablar de la violencia de la pareja o si es una estrategia de marcas para posicionar un producto y a la vez hablar de temas cotidianos.

