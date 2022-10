¿Dónde está Amaia Montero?, se desconoce el paradero de la cantante

Hace unos días, Amaia Montero se convirtió en tendencia tras publicar una selfie con aspecto alarmante, debido a que luce desmejorada e irreconocible; sin maquillaje, despeinada y con aspecto depresivo.

También llamó la atención lo que escribió junto a la fotografía, “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, expresó la cantante.

En ese momento el diario español ABC también informó que habló con la hermana de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, quien también es su representante. “Aparentemente triste y preocupada, Idoia Montero, su hermana y asistente personal, se ha negado a dar ningún tipo de declaración acerca de la situación actual de la exintegrante de La Oreja de Van Gogh. Los que sí han mostrado su parecer son sus acérrimos, quienes han inundado su muro de Instagram con mensajes brindándole su apoyo”, se leía en la publicación del medio.

Además una seguidora le preguntó a Amaia Montero en la sección de comentarios, “hola reina, ¿cómo te sientes?”, y la respuesta de la intérprete aumentó la preocupación, ya que dijo: “Destruida”.

En Instagram Stories también compartió un pensamiento, “querría, sabría decirme ¿por qué a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?”, se lee.

Las alarmas continuaron, según el programa Fiesta, la cantante de 46 años publicó el número personal de su productor musical en América, Marcelo Vaccaro.

Apenas hace unas horas, Idoia participó en el programa Espejo público de Antena 3, para explicar que “Amaia no está pasando su mejor momento”, sin embargo no quiso aclarar nada más.

El diario El Mundo se puso en contacto con Marcelo Vaccaro, quien señaló que primero pensó que la cuenta de Montero había sido hackeada, pero luego recibió una llamada perdida de Amaia a las 4 de la mañana. “Tras esto, Marcelo no logró ponerse en contacto con la cantante, por lo que no conoce su paradero actual”.

También se pusieron en contacto con su director musica Aurelio Manzanom que expresó que “nadie está banalizando nada, y que las publicaciones no forman parte de ninguna campaña promocional ni de marketing”.

A pesar de que nadie ha podido hablar con ella, Amaia Montero hizo una nueva publicación en su cuenta de Instagram, donde solo compartió una foto con Rene de Calle 13.