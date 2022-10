‘Los de abajo’ festejan 30 años de trayectoria en el festival ‘Latin Ska Force’

El género musical ska ha inspirado diferentes agrupaciones de rock y reggae que se han conformado en México, ya que se han derivado a partir de las propuestas musicales; es por ello que ‘Los de Abajo’ celebraron el pasado 15 de octubre su aniversario número 30 en compañía de diferentes agrupaciones que encendieron el escenario.

El show contó con la presencia de diferentes bandas que han construido la escena del ska mexicano y variaciones de este género musical, como por ejemplo Mostrad Plug, Golden Ganga, Los Cojolites, The Souls in my Mind, Chino y su Gala, Sam Sam, los Minions, entre otros.

‘Los de Abajo’ se han caracterizado por ser una banda que proyecta un mensaje social a través de las letras de sus canciones, con lo cual invitan a sus fanáticos a hacer consciencia respecto a diferentes temas de importancia.

La presentación del sábado contó con la interpretación de todas las canciones de su disco “Latin Ska Force”, además de invitados sorpresa como, Dr. Shenka, Tiaré Scanda, entre otros, quienes los acompañaron en el escenario para celebrar su aniversario.

Durante el festival en donde celebraron sus 30 años de trayectoria se dieron cita muchos de sus fánaticos, quienes esperaron varias horas para cantar junto a ‘Los de Abajo’ las canciones que durante años los han hecho conectar con todo su público.

