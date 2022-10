BTS se va al Servicio Militar obligatorio y anuncian su regreso para 2025

Tras el éxito obtenido con el concierto gratuito Yet to Come In BUSAN llevado a cabo en la ciudad de Busan, Corea del Sur, el grupo de k-pop, BTS, dio a conocer de manera definitiva, su enlistamiento al Servicio Militar, siendo Jin (el miembro mayor), el primero en enlistarse y así sucesivamente.

La agrupación conformada por Jungkook, V (Taehyung), Jimin, j-hope, SUGA, Jin y RM, hizo su debut el 13 de junio de 2013 pero fue esta el 14 de junio de 2022, durante la ‘Cena de Bangtan’, donde revelaron que se concentrarían en su carrera como solistas, aunque cabe recalcar, que sin dejar de lado al grupo.

Asimismo, días antes, el 10 de junio, se estrenó el álbum antológico titulado ‘Proof’ el cual incluye tres temas inéditos (Yet To Come, Run BTS y For Youth) al igual, que versiones o demos nunca antes escuchados por ARMY, como se le conoce al fandom de BTS.

Tras la noticia, el grupo de k-pop siguió con sus actividades grupales hasta el pasado sábado 15 de octubre cuando se realizó el concierto en línea y en persona Yet to Come In BUSAN y que se transmitió completamente en vivo y de manera gratuita como parte de las celebraciones de BTS como embajadores de Busan para promover la candidatura durante la Expo Mundial de Busan a realizarse en 2030.

Sin embargo, durante la transmisión, cada uno de los siete integrantes que conforman el grupo dio un discurso de agradecimiento para ARMY, donde se dio a conocer que Kim Seok-jin o Jin sería el siguiente miembro en lanzarse en solitario, seguido de j-hope, por lo que en las próximas semanas se daría a conocer más información con respecto a su nuevo sencillo.

Kim Seok-jin o Jin de BTS. BTS se va al Servicio Militar obligatorio. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Pero eso no fue todo, ya que, tan solo un par de días más tarde, a través de la plataforma de Weverse se compartió un comunicado oficial donde se reveló que BTS sí se enlistará al Servicio Militar en Corea del Sur y Jin sería el primero en hacerlo.

BTS se va al Servicio Militar obligatorio (Comunicado oficial publicado en Weverse)

“BIGHIT MUSIC se enorgullece de anunciar hoy que los miembros de BTS están avanzando en sus planes para cumplir con el servicio militar. Después del fenomenal concierto para apoyar a la candidatura de Busan para la Expo Mundial 2030, y a medida que cada individuo se embarca en proyectos en solitario, es el momento perfecto y los miembros de BTS están honrados de servir.

Desde la creación de BTS hace más de diez años, la banda ha alcanzado el éxito internacional, ha batido récords y ha catapultado el k-pop a la estratosfera mundial. BIGHIT MUSIC se ha centrado en el momento clave en el que sería posible respetar las necesidades del país y para que estos jóvenes sanos sirvan con sus compatriotas, y eso es ahora. El miembro del grupo, Jin, iniciará el proceso tan pronto como su agenda para su lanzamiento en solitario concluya a finales de octubre. Entonces, él seguirá el procedimiento de alistamiento del gobierno coreano. Otros miembros del grupo planean llevar a cabo su servicio militar basándose en sus propios planes individuales. Tanto la empresa como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor del 2025 tras su compromiso de servicio.

Con el lanzamiento de su primer álbum antológico a principios de este año se abrió el camino para los miembros a tomarse un tiempo para explorar proyectos individuales. Como parte de la familia HYBE, apoyamos y alentamos a nuestros artistas y estamos más que orgullosos de que cada uno de ellos tenga tiempo para explorar sus propios intereses y cumplir con su deber de servicio al país que llaman hogar.

“Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” es más que una canción de su último álbum, es una promesa, hay mucho más por venir en los próximos años de BTS”.

BTS se va al Servicio Militar obligatorio (Comunicado oficial emitido en Weverse). / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

BTS como grupo estaría de regreso en 2025