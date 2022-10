‘Noche de Bodas’: Osvaldo Benavides rompe silencio tras la muerte de dos actores

Tras confirmarse la muerte de los dos actores de la película ‘Noche de Bodas’, Osvaldo Benavidez, el encargado de dirigir y protagonizar la producción fue duramente criticado en redes sociales debido a la manera en que ha sobrellevado la noticia.

Por este motivo, el actor decidió romper silencio para aclarar un poco el tema a través de sus redes sociales, haciendo notar su molestia por las especulaciones que se dieron por parte de sus seguidores.

“Anoche terminamos las filmaciones de la película Noche de Bodas, la cual actúo, dirijo, coproduzco y escribí. Y como ustedes saben algunos, algunas, hubo una tragedia durante la producción de esta película; unos compañeros figurantes en su día libre se fueron a una playa y tuvieron un trágico accidente en el que fallecieron dos, Luis y Marco”, inició diciendo Osvaldo en su comunicado.

Agregando que a pesar de todo, el elenco decidió continuar las grabaciones en honor a estos dos personajes que también trabajaron con esmero en la película, pero que de manera lamentable fallecieron.

“Ayer fue un día muy especial porque sus compañeros más cercanos, sus amigos, que también son figurantes, decidieron terminar la película en honor a ellos, a Luis y Marco, y más allá de terminar la película en la estuvimos trabajando tanto tiempo, tantos años, a mí lo que me conmueve es que lo hicieron, regresaron a este set porque, en palabras de ellos, es lo que tanto Luis como Marco hubieran querido por lo bien que estaban pasando este tiempo”, dijo Benavides.

La opinión de Benavides sobre el incidente

Por otro lado, Osvaldo Benavides resaltó que aunque no tienen ningún tipo de responsabilidad en el incidente ya que fue algo que sucedió fuera del set de grabación y en el día libre de los actores, de igual forma han tratado de apoyar a los familiares de alguna manera.

“Nosotros como producción, como humanos, a pesar de no tener ninguna responsabilidad real sobre el hecho hemos estado ahí desde el momento en que nos enteramos, cuando se dio la situación, hasta ahora en el apoyo que podemos dar con la empatía que como equipo tenemos y cada quien individualmente también”.

“Ha sido un proceso de mucha magia y mucha luz estos días, mucho amor, y justamente por eso fue un día tan especial ayer, porque a pesar de la oscuridad y la tragedia, el amor de las casi 200 personas que conformamos este equipo, incluidos todos, todas, se soportó el momento tan duro y tan difícil”, agregó el famoso.

No obstante, el protagonista de telenovelas también aprovechó de responder a los comentarios que le han hecho llegar en sus redes sociales, en donde critican la actitud del mismo.

“Para las personas que están quejándose por la falta de empatía porque no estoy haciendo o no estamos diciendo las cosas que creen que deberíamos de decir, los invitaría a que se acerquen a los allegados de los compañeros fallecidos, de Marco y de Luis, pero mejor déjenlos en paz, es un proceso muy doloroso y hay que respetarlo, hay que respetar que la gente reacciona ante las tragedias fuertes como puede, no como ustedes quieren que reaccionen. Ahí está, guárdensela porque así es la vida”