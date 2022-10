Raphy Pina responde a Don Omar desde la prisión, tras acusaciones de Daddy Yankee

En unas recientes declaraciones, el cantante Don Omar dio a conocer algunas de las razones por las que Daddy Yankee y él no se llevaban bien y han mantenido una “eterna rivalidad” a lo largo de su carrera. Algo que para muchos fue impactante ya que ambos realizaron algunas colaboraciones y también han compartido escenario, aunque ya desde hace un tiempo no se han visto juntos.

De acuerdo con lo indicado por el intérprete de ‘Pobre Diabla’, todo inició cuando el llamado ‘Big Boss’ no estuvo de acuerdo con algunas ideas del puertorriqueño, por lo que este se molestó, además de eso, este último también aseguró que luego de un concierto el equipo de Yankee habría planificado una “estrategia” para que en los primeros titulares apareciera que “Yankee había noqueado a Don Omar”.

Tras estas declaraciones, el productor musical Raphy Pina se dedicó a enviar un mensaje desde prisión a William Omar en defensa de Daddy Yankee. “De todas tus acusaciones la única que doy por aceptada es la de ‘Bocón’…”, inició el escrito publicado a través de su cuenta personal de Instagram.

“Y como dices que me conoces, tal vez, pero no más de lo que yo te conozco a ti, sabía que como es tu modus operandi dentro de tu ‘mente’, ibas a esperar el momento ‘perfecto’, para mal intencionadamente, distraer el rotundo y digno éxito que le rodea a Daddy Yankee en su retiro, y que su ‘cómplice’ se encuentra bajo las rejas, no podía hablar o defenderse de las acusaciones Fantasiosas que acabas de distribuir”, escribió.

Asimismo, el productor musical junto a la fotografía con Don Omar tomada en la época en que trabajaban juntos, continuó hablando sobre el tema. “Yo no vivo de tener fanáticos para que me defiendan, no yo no, yo tengo algo mejor que eso mejor que eso y que en tu mundo no existe, tengo familia y últimamente se ha agrandado, ‘Tú sabes lo que quiero decir’, con eso claro, permíteme decir que ya tenía listas todas las respuestas, como si hubiera escuchado las tuyas, sí, porque sé que no es fácil cometer errores y dar la cara, ¿Verdad?”.

Para finalizar, Pina invitó a Don Omar a confesarse con Dios para que deje de estar en una “Nube gris” y pueda “caminar en el Sol”, revelando que a las 7pm de hoy, estará publicando un video a través de su canal de YouTube, las “respuestas de Kingdom”, dándole gracias además por haberle ayudado a trabajar con Daddy Yankee.

“Por último, no menos importante pero te agradezco públicamente, el que gracias a ti y tus acciones, estoy trabajando desde el 2016, hasta el sol de hoy con el mejor de todos los tiempos, y desde la lejanía disfrutándome su retiro digno, el cual lo concluirá en la Tierra que vive y lo vio crecer, Puerto Rico. Donde se convirtió no en un Rey, sino en una Leyenda. El dinero que no pudimos generar en Kingdom, lo multiplicamos por 100 en Legendaddy, Gracias Willand”.