Con impactante tráiler se anuncia la fecha de la bioserie sobre Miguel Bosé

¿Y si fuese drogadicto qué?, ¿Y si fuese maricón qué? El tráiler sobre la bioserie del cantautor Miguel Bosé promete polémica y revelaciones incómodas, tal como ha sido la vida del artista nacido el 3 de abril de 1956 en la Ciudad de Panamá.

Siendo hijo de del torero español Luis Miguel Dominguín y de la actriz italiana Lucía Bosé, tiene la nacionalidad panameña, por nacimiento; la española, por su padre; la italiana por su madre, además de la colombiana que le fue otorgada debido a la estancia de don Luis Miguel Dominguín en la ciudad de Medellín, Colombia, algo que llevó a la familia a establecer profundos nexos con ese país sudamericano.

La serie sobre Miguel Bosé, de 66 años, será transmitida por Paramount y se estrena el 3 de noviembre de 2022. Desde ya hay expectativa por lo que el intérprete de éxitos como “Amante bandido” y “Si tú no vuelves” ha querido contar en este relato autobiográfico.

La vida de Miguel Bosé

Toca ver si Miguel Bosé se adentra a contar sobre su relación con sus hijos Telmo Bosé, Ivo Bosé, Diego Bosé y Tadeo Bosé, además de su tormentosa separación con quien fuera su pareja durante 26 años, el escultor Nacho Palau. Ambos se convirtieron en padres de cuatro hijos gracias a la gestación subrogada.

Tras la separación Ivo y Telmo se quedaron viviendo con Nacho Palau, mientras que Diego y Tadeo se quedaron con Miguel Bosé.

“¿Están listos para conocer la impactante historia de uno de los cantantes más importantes de estos últimos tiempos? Con las actuaciones de @ivansanchezz_ y @JosePastorr_ como Miguel Bosé, #BoséLaSerie disponible el 3 de noviembre por Paramount Plus”, indicó Paramount en su cuenta de Twitter.

Los seguidores de Bosé están ansiosos por el estreno.

“¡Contando los días! Gracias a todos los involucrados para lograr esta Biopic fantástica, la serie de una verdadera Leyenda viviente y valiente: Miguel Bosé!!! Regalo enorme para todos los fan Bosémaniacos alrededor del mundo!!!”, escribió uno de sus fans.

La serie se suma al libro titulado “Historia secreta de mis mejores canciones” en la que Bosé cuenta el origen de sus grandes éxitos en más de 40 años de carrera musical.

“Me temo que este libro va a romper muchas ilusiones. También historias arraigadas desde hace tiempo. Lo siento. No es mi intención ni la de este recopilatorio. Pero creo que, tras tantos años de licencia, llegó el momento de descifrar los secretos escondidos, esos que he venido guardando en cada una de estas 60 canciones. Entrad en el maravilloso mundo de mis laberintos, y desvelad lo que nadie sabe. Pero solo si sois valientes”, se lee en la reseña del libro que se puede comprar por internet.