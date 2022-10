Se dio a conocer que Jungkook, V, Jimin, j-hope, SUGA, Jin y RM, los siete integrantes que conforman el grupo de k-pop BTS, tendrán que realizar el Servicio Militar obligatorio en Corea del Sur, siendo Jin, el miembro mayor, el primero en enlistarse pero antes, estrenará una canción junto a la banda británica Coldplay.

Jin de BTS se va al Servicio Militar pero antes estrenará canción con Coldplay. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Durante el concierto Yet to Come In BUSAN llevado a cabo el pasado sábado 15 de octubre, Kim Seokjin o Jin, reveló que sería el próximo integrante en estrenar un sencillo en solitario y se trataría de una colaboración con uno de sus artistas favoritos, para así, dar inicio al segundo capítulo de BTS. Cabe señalar que j-hope fue el primer miembro en estrenar su álbum como solista.

Sin embargo, tan solo un par de días más tarde, BIGHIT MUSIC compartió un comunicado oficial donde se especificaba que los siete miembros se enlistarían al Servicio Militar y estarían de regreso en 2025, pero el primero sería Jin aunque antes estrenaría el sencillo que reveló durante el concierto en Busan.

[공지] 방탄소년단 병역 이행 및 향후 활동 계획 안내 (+ENG/JPN/CHN) pic.twitter.com/jntF90agO4 — BIGHIT MUSIC (@BIGHIT_MUSIC) October 17, 2022

Jin de BTS se va al Servicio Militar pero antes estrenará canción con Coldplay

Y varias horas después, k-media o medios coreanos reportaron que el sencillo que Jin estrenará justo antes de partir al Servicio Militar, será en colaboración con la banda británica Coldplay liderada por el vocalista Chris Martin y vería la luz durante la última semana de octubre.

“La canción en solitario de Jin será en colaboración con Coldplay y se lanzará a finales de este mes. Fue Coldplay quien le regaló el tema al miembro de BTS”, se puede leer en las publicaciones.

Cabe señalar que en septiembre de 2021, el grupo surcoreano BTS y la banda británica Coldplay, estrenaron el sencillo My Universe que cantaron en vivo durante le entrega de premios American Music Awards (AMAs) de ese mismo año.

