¿La reina del sur muere en esta temporada? Internautas especulan sobre el destino de Teresa Mendoza

Su gran enemigo, Epifanio Vargas, es el encargado de pagar para sacarla de la cárcel donde ha pasado los últimos cuatro años de su vida, pero con un interés oculto que llevará a Teresa Mendoza a vivir al filo de la muerte de nuevo.

“Tengo 1.493 días en aislamiento total, no veo el sol, ni el amanecer, ni el anochecer”… Así comienza este 18 de octubre de 2022 la esperada tercera temporada de la Reina del Sur que promete romper récord de audiencia.

La tercera temporada de la Reina del Sur, la exitosa serie de Telemundo, comienza en una cárcel de máxima seguridad donde Teresa Mendoza ha pasado cuatro años en total aislamiento.

Kate del Castillo dice que haber trabajado en Latinoamérica la llena de emoción.

Y es que la tercera entrega de la Reina del Sur fue filmada en unas 300 locaciones de 16 ciudades distribuidas en cinco países de América Latina.

Destacan entre los impresionantes escenarios el Salar de Uyuni en Bolivia, Machu Picchu en Perú, el Teatro Colón en Argentina, además de la ciudad de Santa Marta en Colombia.

El elenco que cuenta con artistas de al menos nacionalidades cuenta con el primer actor mexicano Humberto Zurita, Sara Vidorreta, Agata Clares, Dmitry Anisimov, Isabella Sierra, Kika Edgar, Alejandro Calva, Tiago Correa, Eduardo Yáñez, Lincoln Palomeque, Antonio Gil, Emmanuel Orenday y Cuca Escribano.

En esta temporada la enamoradiza Teresa Mendoza sostiene un que ver con el actor portugués Pepe Rapazote. “Habrá una relación de amor odio”, señaló Kate que se refiere a su compañero en la serie como Pepe “papasote”, en son de broma.

Esta tercera temporada se aleja del narcotráfico y se centra más en una trama de acción enfocada en jugadas dentro del mundo de la política.

“Creo que viene magnificada de muchas maneras”, sostiene Kate del Castillo

La actriz de 49 años, nacida el 23 de octubre de 1972, se ha consagrado por una capacidad histriónica inigualable, una herencia de su padre, Eric del Castillo.

Por su parte, Humberto Zurita dice que será muy emocionante escuchar lenguas originarias como el guaraní y el quechua.

En la Reina del Sur 3 podrán escucharse diálogos en quechua de Perú, el aimara de Bolivia.

Además hay diálogos en ruso, italiano, inglés, español, algo que Kate considera la verdadera inclusión.

¿La reina del sur muere en la tercera temporada?

Un mensaje de Kate del Castillo en el video promocional ha dejado preocupados a los seguidores de la serie que tendrá 60 capítulos en su tercera temporada.

“Vamos a ver qué pasa, tal vez ya no la vuelvan a ver”, señaló al dejar intrigados a los fanáticos de la serie.

“Me pone triste cuando dice que tal vez ya no volvamos a verla”, “Eso me suena igual que Rosario Tijeras”, ¿Será que muere en esta 3 temporada? pienso yo”, “Ay no, que se retire pero que no la maten...”, han reaccionado internautas ante la posibilidad de que esta será la última temporada con Teresa Mendoza viva.