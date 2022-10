El pasado mes de agosto, la diseñadora mexicana y creadora de la marca Distroller, Amparín Serrano, perdió la vida tras sufrir un accidente en su casa, y aunque a la fecha no se ha revelado la causa de muerte, muchos especulan que fue debido a que cayó de su sillón elevador.

Tras el repentino fallecimiento a sus 56 años de edad, sus dos hijas Minnie y Camila West, producto de su matrimonio con David Edward West, CEO de Westwood Entertainment, quedaron devastadas, en especial, Minnie West, (exnovia del actor Alejandro Speitzer y actual pareja de Nacho Peregrín, hermano de Belinda), quien tras dos meses, aún no logra superar la muerte de su madre.

Hija de Amparín Serrano es internada en hospital psiquiátrico

Durante las últimas semanas, la actriz y productora Minnie West, por medio de redes sociales, ha expresado su sentir tras la partida de Amparín Serrano, lo que le llevó a tomar una de las decisiones más difíciles de toda su vida.

Y se trata, de ser internada en un hospital psiquiátrico por 30 días, “Hoy algunas de las personas que amo vinieron a dejarme al hospital psiquiátrico donde voy a estar internada los próximos 30 días, a algunos les puede parecer forzado ser tan abierta sobre el tema, a mi me parece tonto no normalizar e incluso fomentar el bienestar mental! Toma valor aceptar que se necesita ayuda, yo necesito ayuda , yo no he podido estar bien sin mi mamá, no puedo sola! y esto es mi último recurso, la salud mental es lo más importante y creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla”, escribió la actriz en una publicación.

Cabe señalar, que la actriz de la serie ‘El club’, protagonizada junto a su exnovio Alejandro Speitzer, compartió con sus seguidores que es bueno pedir ayuda ya que la salud mental, es lo más importante, asimismo, agregó que sus amigos más cercanos la apoyaron con esta decisión.

