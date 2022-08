Muere la creadora de ‘Distroller’, Amparín Serrano tras accidente en su casa

La tarde de este viernes 12 de agosto, se difundió la noticia del fallecimiento de la empresaria mexicana, Amparín Serrano, conocida por crear la marca ‘Distroller’.

La cantante y diseñadora gráfica de 57 años de edad, sufrió un accidente en su casa, por lo que fue hospitalizada de emergencia desde hace tres días.

La artista creó ‘Virgencita Plis’, ‘Ksimeritos’, ‘Neonatos’, ‘Chamoy’ y ‘Amiguis’, fue integrante de ‘Flans’ por dos años y luego de ‘Media Luna’, una agrupación exitosa de finales de los 80.

Su hija Camila West, compartió una publicación en la que expresa “Creadora de mi ser, de mi hermana, de Distroller, fanática de hacer sentir bien a la gente, apoyadora a todo México y medio mundo en todos los sentidos, mamá, hija, abuela, hermana, amiga, como te pudiste ir así tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti. Te amo y nunca te voy a dejar de amar. Ya me haces mucha falta, ahora sí. Duerme todo lo que no pudiste dormir, sé feliz y piensa en ti una vez en tu otra dimensión porque en esta vida solo veías por los demás. Me quedo quebrada en mil piezas y espero algún día poder encontrar ese pegamento. Te amo te amo te amo y nunca nos dejes solas”.

Minnie West, su otra hija, quien fue novia de Alex Speitzer y actualmente sale con el hermano de Belinda, Nacho Peregrín, compartió “Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad... esto es una pesadilla... me voy a despertar y vas a estar aquí. Te amo y este es el adiós más difícil de mi vida te amo fletzo, sé que estás en distropolis, mundo que siempre imaginaste... cuidándonos desde allá arriba, comiendo nutella sin engordar, volando, bailando y haciendo todo lo que siempre quisiste hacer. Te amo te amo te amo y no sé cómo continuar en esta vida sin ti... ahorita sí que VIRGENCITA PLISSSSSSSSS CUÍDALA MUCHO”

Otras personalidades como Jorge ‘El Burro’ Ban Rankin, Alex Gou, Alex Sintek dedicaron unas palabras a la creadora de Distroller, así como la editorial Planeta y Teletón México, entre otros.

Una muy triste noticia q recibí hace una hora, lapartida de una extraordinaria mujer, maravillosa madre, hija, talentosa me refiero a mi queridísima Amparin Serrano Espinosa, te vamos a extrañar querida Amparin, todavía nos reíamos hace 4 días! Una abrazo muy grande a su fam!QEPD pic.twitter.com/9Ej9gg4k3b — Jorge Van Rankin (@burrovan) August 13, 2022

Sabiendo el valor de lo que es la creatividad y la lúdica, pero sobretodo del trabajo duro, constante, ambicioso y el gran calor humano, me duele la partida de la mujer más creativa de México. Amparin Serrano. QEPD

“A ti que te dio tanta vida en vida, Virgencita cuídamela plis” — Alex gou (@alex_gou) August 13, 2022

Lamento profundamente la partida de la genio #amparinserrano ¡una gran mujer de un talento brutal! 🙏🏼😢 pic.twitter.com/ObI1ddmG8u — Aleks Syntek (@syntekoficial) August 13, 2022

Nuestro pésame para los familiares y amigos de #AmparinSerrano. pic.twitter.com/qqEmt5m3uH — Planeta de Libros México (@PlanetaLibrosMx) August 13, 2022

Lamentamos profundamente la pérdida de Amparín Serrano, creadora de @Distroller y querida amiga de Fundación Teletón. pic.twitter.com/njNW9cKgTR — Teletón México (@TeletonMexico) August 13, 2022