Yailin la más criticada con el estreno mundial de ‘Soy Mama’

El lanzamiento mundial del tema “Soy Mama’ remix de la cantante Yailin La Más Viral, provocó muchos comentarios en redes sociales luego de una larga espera, ya que sus fanáticos consideraron que sería una mejor producción musical y resultó todo lo contrario. Los seguidores estuvieron atentos del estreno, pero este 17 de octubre, las redes sociales estallaron criticando la interpretación de la esposa de Anual AA.

Con más de 5 millones de seguidores en su Instagram, la cantante del género urbano, abre caminos a su carrera musical y resultó ser la más viral pero por las críticas de sus fans quienes comentaron haber quedados sorprendidos por el nuevo tema junto a La Insuperable Farina.

“Y qué es esto? Se rompieron la cabeza haciendo esa letra”, “No sé si reír o llorar esa canción parece un disparate”, “Increíble e inspiradora la letra. Se juntó el Clan de ‘Od!amos a la Bichota’ y soltaron el Remix jajaja me sorprende que Farina hace unos días andaba llorando para que Karol G, trabajara con ella”, “Tanto show para un disparate”, son algunos de los mensajes.

Anuel AA y Yailin se convirtieron en la pareja más polémica en el mundo musical y son conocidos como “Los exóticos”. En el mes de marzo, lanzaron su primer tema juntos, ‘Si tú me busca’, pero las críticas tampoco pararon, incluso los fanáticos, hicieron comparaciones de los temas que el puertorriqueño tuvo con su exnovia Karol G como ‘Secreto’ y ‘Culpables’.

Yailin La Más Viral, es conocida en el género urbano, por temas como ‘¿Quién me atraca a mí?’, junto a Haraca Kiko. Comenzó en el mundo del espectáculo participando como bailarina en vídeos musicales para algunos artistas de su República Dominicana. En ese medio conoció a personas de la industria, hasta que decidió inclinarse como solista.

El nuevo look de Yailin la más viral pic.twitter.com/jd1A63RvWC — 🇩🇴|Wilkinmeta (@wilkinmeta) October 13, 2022

La cantante de 20 años, firmó con el sello Akino Mundial Music, comenzado a grabar material discográfico. Entre sus temas se encuentran , ‘Rico’, ‘Algo que enamora’ , ´Booty’ y ‘Chata’, cada canción cuenta con más de 100 mil reproducciones en su canal de YouTube.