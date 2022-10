Danna Paola: Fans apoyan a la cantante tras aplazar concierto por depresión

Luego de esperar algunos meses para el inicio de su gira XT4S1S, Danna Paola decidió darse un tiempo debido a que en el momento se encuentra pasando por algunos episodios de ansiedad y depresión, por lo que decidió abrir su corazón para confesar lo ocurrido a sus seguidores y así poder cuidar su salud mental.

De esta manera, a través de sus redes sociales, la famosa expresó las razones por las que tomó la decisión de suspender su concierto en Veracruz este 22 de octubre. “Está sucediendo algo que me está causando mucha ansiedad, y el tiempo me está volviendo loca”, escribió en su cuenta de twitter.

“…Y este en especial es un espectáculo lleno de detalles que está tomando más tiempo de lo que pensábamos. El equipo creativo con quienes estamos trabajando y todo mi equipo en México son INCREÍBLES y estamos poniendo todo el esfuerzo y alma para DARLES un SHOW ÚNICO”, comentó en otro de sus tuits, agregando además lo importante que son sus fans para ella.

“Hoy el tiempo está jugando en contra y hay cositas que no están listas, y no me gustaría darles un show sin esos detalles porque merecen ver el espectáculo con la misma calidad que todos los demás. ¡Los amo!”, aseguró la cantante utilizando el hashtag XT4S1S Tour.

La reacción en redes sociales

Como era de esperarse, los seguidores de la también actriz, más allá de molestarse por lo ocurrido, decidieron enviarle sus buenos deseos anunciando que están dispuestos a esperar un poco más con tal y ella pueda recuperarse tranquilamente.

“Lo bueno se hace esperar un poquito más, y es mucho mejor si con ese pequeño espacio. Vamos a tener a nuestra Dannita feliz, tranquila, plena y lo más importante disfrutando lo que será EL MEJOR TOUR por siempre. Te apoyamos en TODO siempre”.

“Te amamos Danna, gracias por dar todo por nosotros, sé que el tiempo es oro, pero no olvides de tomar aunque sea 5 minutos para ti, respira y relájate, te queremos ver bien. Vas a ver que el #XT4S1STOUR va a salir bien e incluso mejor de lo que planeabas. Te mandamos las mejores vibras”.

“Es normal, es tu primer gira de esta magnitud y la harás en grande. En su mayoría, tus fechas ya son SOLD OUT. Tus shows estarán llenos de fans que crecimos contigo, y creemos en ti”.

“Vas a dar un show único, no lo dudo. No te estreses amor, va a salir todo bien. Date un respiro, sal, toma algo y luego vuelve, lo que más importa eres tú y tu bienestar”.

Ante estos comentarios de cariño y mucho aprecio para Danna Paola, esta decidió hacerle llegar otro mensaje agradeciendo a todos sus seguidores por el apoyo mostrado.

“Gracias por todos sus mensajitos, me llenan el alma y me hacen sonreír mucho, recibo toda la vibra positiva, el amor y la fuerza también se las mando de vuelta, recordar que somos humanos, aterrizar y agradecer que estamos vivos, a seguir creciendo y aprendiendo”, dijo la cantante.

¡El concierto ya tiene nueva Fecha!

A pesar de todo lo que está ocurriendo a su alrededor, Danna Paola anunció su nueva fecha un poco después de haber mostrado las razones de la suspensión, dejando su concierto que sería este 22 de octubre en Veracruz para el 26 de noviembre, con el objetivo de poder ajustar todos los detalles que se le presentaron en el momento.

“Ayer se me juntaron todas las emociones y parte de mi ansiedad tiene que ver con el proceso creativo de la gira y me estaba preocupando mucho, para mi es MEGA IMPORTANTE la calidad de un show…”, afirmó la artista mexicana.