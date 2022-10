George R.R Martin confiesa cuántas temporadas habrán de House of the Dragon

House of the Dragon, precuela de Game of Thrones se acerca hacia el capítulo final de su primera temporada. La historia de la casa de los Targaryen se cuenta entre elogios y críticas de los fanáticos que todavía no están muy convencidos del desarrollo de la trama.

Saltos temporales y juegos estratégicos en la política por asumir el trono de hierro es lo que ha marcado este primer curso de House of the Dragon.

Y mientras los fanáticos se preguntan qué pasará con Rhaenyra, Daemon, Alicent y el recién asumido Aegon Targaryen, el escritor de la saga aclaró una duda muy importante.

George R.R Martin explicó en su blog personal cuántas temporadas debería tener House of the Dragon. No se sabe si el resto de los productores lo van a escuchar, pero para el autor esta serie necesita de cuatro temporadas para que sea bien contada.

El mismo escritor había dicho hace unos años, hablando de Game of Thrones, que la serie se debió extender una temporada más para que su final no fuese tan atropellado. Pero lamentablemente por cuestiones relacionadas al presupuesto su deseo no se pudo cumplir.

Esta situación repercutió en la crítica, ya que el final de Game of Thrones es de los más golpeados por la prensa especializada en la materia. Por lo tanto, George R.R Martin espera ser escuchado para que este terrible error no se repita.