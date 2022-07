House of the Dragon mostrará la grandeza de la familia Targaryen

"House of the Dragon". "House of the Dragon". / Foto: YouTube.

“House of the Dragon” es una nueva serie de HBO Max que se estrenará el 21 de agosto y más allá de ser una precuela de “Game of Thrones”, “HOD” promete una trama llena de batallas y amor. En conferencia de prensa en la cual Publimetro estuvo presente, el actor Matt Smith, quien interpreta a “Daemon Targaryen” en la serie compartió, “Tuve el libro que es una gran fuente de información para crear mi personaje junto con los guiones. En mi caso seguí un proceso en el cual tratas de investigar la mente y el contexto en el que vive tu personaje”.

Asimismo, Matt Smith platicó que la familia “Targaryen” es “sumamente complicada porque hacen cosas complicadas y extremas y cada personaje tiene su propia batalla personal”. “Hay una teoría que dice que cuando un Targaryen nace es como tirar una moneda en el aire porque de un lado puede dejarse llevar por la traición y por otro está la locura. En el caso de Daemon considero que la moneda aún está en el aire y también pienso que en la locura que puede haber en los Targaryen existe la generosidad, la grandeza y eso es lo que han ido heredando de generación en generación”, mencionó Smith.

”House of the Dragon” está llena de batallas, traición y amor

Por su parte, Fabien Frankel, quien le da vida a “Criston Cole” mencionó en la conferencia, “Matt y yo venimos del teatro y el haber estado en el teatro ayuda demasiado para desarrollar un personaje de esta magnitud. Por ejemplo en las escenas que son de batallas hay un estilo muy teatral”. De la misma manera, Matt Smith explicó que en “House of the Dragon” la audiencia va a tener dragones, violencia, batallas y traiciones que son elementos muy característicos de “Game of Thrones”.

Finalmente, Frankel comentó que el centro de “House of the Dragon” está basado en la violencia y en el amor. “En esta serie está también la trama de que un rey que va a nombrar a su hija como la heredera al trono de hierro y eso es algo muy relevante y más en los tiempos en los que vivimos”, añadió Fabien Frankel. “En esta producción existe un sentimiento real de familiaridad y eso nos ayudó en la labor de entender si la vida imita al arte o viceversa”, concluyó Matt Smith.

