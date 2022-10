Guns N’ Roses entre el pasado y presente de una industria

Después de dos años sin tener conciertos en vivo, el 2022 se convirtió en un experimento de cómo sería la respuesta de la gente, en la reactivación de toda la industria del entretenimiento que vivió un buen arranque de año con casi todos los shows sold out, pero que ya a finales de este año se está viendo la dura realidad para algunas promotoras.

Guns N’ Roses llegó este martes por la noche al Estadio Akron, ubicado en Zapopan, Jalisco, para ofrecer un concierto cargado de nostalgia ochentera, donde reunió a 30 mil personas.

Hay que recordar que la banda liderada por Axl, Slash y Dizzy, se presentó en el Estadio Jalisco en 2019. La agrupación estadounidense llegó a México tras llenos absolutos en varios países de Sudamérica, pero en los primeros shows en México (Mérida y Guadalajara), no tuvieron la respuesta soñada, a pesar de que se hicieron promociones de 2X1 o 3X2.

Guns N' Roses entre el pasado y presente. (Foto-Salvador Tabares)

Guns N’ Roses demostró que es una banda que ya marcó la historia de la música, y pese a la tradición esta vez, sorprendió al salir minutos antes de las 21:00 horas. El concierto fue de menos a más, con temas que fueron muy coreados como sus éxitos Welcome to the jungle, , November rain, Knockin’ on heaven’s door, Paradise city, entre otros; mientras otras canciones no tuvieron mucha repercusión entre el público, que optó por quedarse sentado.

Axl fue el único que interactuó con la gente, se le escuchó decir varias veces en español: “Gracias”, “Guadalajara” o simplemente “Happy Birthday”, para un chico que tenía un cartel en la primera fila.

Los músicos se divirtieron como niños arriba del escenario, corrían, bailaban y hacían gestos; sin olvidar que son unos verdaderos rockstars que lograron reunir a diferentes generaciones entre los asistentes.

Tras su presentación en Guadalajara, Guns N’ Roses va por sus dos últimos conciertos en el país: 21 de octubre, Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México y el 23 en el estadio de béisbol de Monterrey.

¿Cómo será la salud de los promotores para 2023?

Eduardo Elizondo compartió en su cuenta de Facebook una opinión sobre cómo algunas promotores enfrentan los retos.

“Estoy muy preocupado … Cuando empresas inexpertas o con no tanto prestigio se atreven a contratar y organizar conciertos de grandes magnitudes y las cosas no salen bien están quemando la plaza. Y es que es triste ver como en 4 días Guns N Roses se presenta en Monterrey y los boletos están al 2x1 en todas las localidades y encima de todo están regalando boletos hasta por debajo de las piedras Lo que significa que no hubo buena venta de boletos. Esto a nadie le debe de alegrar , ya que por tratarse de una banda de la talla de Guns N’ Roses da a la ciudad muy mala imagen para que otras grandes bandas o artistas de gran magnitud se atrevan a ofrecer shows en nuestro estado (Nuevo León). Dejen ustedes los mismos que organizan Guns N’ Roses en el triste estadio Sultán , también traen a Los Bukis que la verdad no creo se realice ese concierto, porque han vendido yo creo 100 boletos. Y no es que la gente no quiera pagar o no quiera ver al artista, Junior H, Carín León, Alfredo Olivas y el Fantasma han agotado sus fechas en minutos. Así que por lana hay y el gusto por la música también, señaló el creador digital.

Mientras que Fernando Favela, director del Auditorio Telmex, habló sobre cómo el 2023 será un año de reacomodo.

“El futuro viene súper prometedor, pero también con un nivel de reto muy elevado; si bien la gente está regresando a los espectáculos, lo hace mucho más exigente, porque la gente se fija más en las cosas que hagas bien o hagas mal.Hay que generar una mejor experiencia para todos, eso nos obliga a estar cada vez más preparados para los retos”, dijo Favela.

“Llegué a pensar que nunca íbamos a volver a hacer shows, por supuesto hay que celebrar, pero hacerlo con shows y público. Lo que sucedió este año es que hubo mucha venta de boletos después de que regresamos a la actividad con un incremento muy fuerte, además teníamos muchas fechas pendientes. Ante esto, la reacción de la gente fue de comprar y comprar, en mi análisis es que eso va a bajar en el 2023, porque vamos a regresar a nuestro nivel”.