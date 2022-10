Río Roma restaura el amor en sus canciones y en un... ¡Vocho!

José Luis y Raúl realizaron una visita a Guadalajara, no para ofrecer un concierto, sino para presentar al tercer integrante de Río Roma, de manera exclusiva a Publimetro. Los cantantes y músicos acudieron a grabar un programa especial del reality show Mexicánicos junto a su carismático protagonista, Martín Vaca.

“Yo siempre quise un vocho y la oportunidad de traer el coche aquí (Guadalajara) con Martín para restaurarlo, porque van a ver cómo sufrió, tanto el equipo de Martín, como nosotros al sentir que no se cumplían las fechas, ni los plazos (risas). Al final, como el buen Martín siempre lo hace, lo logró; sin embargo, todo el proceso fue muy padre y yo disfruté mucho porque a mí me tocó venir a dejarlo, luego me acompañó José Luis para ver cómo iba el proceso y, de verdad, estuvimos preocupados de que no se iba a lograr. Ahora, verlo terminado como lo soñé es un gran logro y tenemos grandes planes para este auto”, compartió Raúl.

Río Roma presentó su vocho del amor

El taller de Martín Vaca, ubicado cerca de Guadalajara, fue el espacio donde el dueto pasó gran parte del día, “el vocho tiene mucho significado para nosotros, además lo pintaron de rojo, el color de nuestro tour actual y de muchas canciones, este auto tiene mucho mucha vida para Río Roma, porque estará en muchos videos”, añadió.

José Luis reveló cuál fue la petición especial para el clásico vehículo, “le pedimos a Martín que tuviera un buen sonido, pero se pasó (risas), tiene un gran sonido para hacer algunas dinámicas cuando salga el nuevo disco pop”.

Río Roma restaura el amor. (Foto: Carlos Zepeda.)

Río Roma restaura el amor. (Foto: Carlos Zepeda.)

Río Roma disfrutó una de sus mayores locuras, musicalmente hablando, con su disco 6 canciones y un tequila, donde colaboraron con Calibre 50, Grupo Firme, Virlán García, Gerardo Ortiz y Carín León, entre otros.

“Siempre estamos buscando o tratando de ver cómo podemos sorprender a nuestra gente o a nosotros mismos. Muchos saben que antes de Río Roma hicimos un disco de regional mexicano y que siempre hemos estado coqueteando con ese género. Hace como 8 años hicimos un dueto con La Original Banda El Limón. El EP 6 canciones y un tequila, salió un domingo echando tequilas y cerveza con nuestro otro hermano y con mi papá”, señaló José Luis.

Por lo pronto, el dueto cierra el ciclo del EP con el último sencillo ¿Será prudente?, con Pepe Aguilar, “fue una gran aventura de la mano de estos capos del género, ahorita ya cerrando estos primeras seis canciones, pero ya nos están buscando muchos del regional y vamos a seguir haciendo cosas, sin perder nuestro lado pop, porque nosotros sabemos que siempre seremos balada romántica. Ahorita, ya estamos ya planeando el disco pop y entrar a grabar el de hecho y el coche saldrá en algunas partes del proceso”, dijo Raúl.

También puede interesarte: Revelan cartel del Vive Latino 2023

Defensores del amor y el buen uso del castellano, lo hermanos Ortega opinaron sobre los temas que mueven la industria musical, “la música ha cambiado muchísimo, yo no critico al género urbano, no tengo problema con eso, lo que me preocupa son los niños, siento que los niños y las nuevas generaciones -de pronto- sí están expuestas a cierto lenguaje. Nosotros no somos santos ni nada, pero si nos preocupa cómo se dicen los mensajes. Nosotros tenemos más de 11 años apostándole al romanticismo, ha cambiado la manera de hablar del amor, pero creo que de pronto se cruzan ciertas barreras que ya no están tan padres”, comentó José Luis.

Vocho del amor

Río Roma apuesta por letras respetuosas y el respeto al amor, “hay un lenguaje tan fuerte en las canciones, se va perdiendo el respeto, pero es algo que no podemos frenar y lo que podemos hacer es hablar del romanticismo y lo seguiremos haciendo”, agregó José Luis.

Raúl adquirió el vocho rojo (1962) hace seis meses y decidió restaurarlo completamente, “ya tenemos el vochito del amor, que se convertirá en el coche emblema de Río Roma”.

Río Roma restaura el amor. (Foto: Carlos Zepeda.)