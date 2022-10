Karol G: “¿Quién dijo que yo era flaquita?”

La cantante Karol G cada vez capta más seguidores y es que además de llamar la atención por su trabajo musical, también roba miradas a sus internautas. La colombiana muestra su figura en redes sociales y ella misma afirma en una de sus publicaciones que no es “flaquita”, lo que da a entender que de allí surge su apodo: “La Bichota”.

La artista del género urbano, muestra cada vez que puede su figura. Aunque no es de contextura delgada, ella asegura que: “Las curvas siempre están de moda”. Como ya se ha visto, a Karol G le gusta presentarse con atuendos bien coloridos y con poca tela. Ese estilo es aprobado por sus fanáticos de Instagram donde ya supera 57 millones de seguidores.

Era más flaca en sus inicios como cantante

La aparición de la cantante con un traje de baño blanco y detalles de fresas pequeñas, causó una lluvia de comentarios. Algunos resaltan que aunque al principio de su carrera, Karol G era más delgada, actualmente no pierde su auténtica belleza.

“Pero ella era muy delgada cuando comenzó… No? Su belleza no tiene nada que ver con su peso… Ni la da ninguno de nosotros”, “El circuito de curvas por el que todos quieren derrapar”, “Tienes una personalidad y un carisma, que eso ni un cuerpo 90-60-90 lo supera. Sigue así, cosechando éxitos”, “Pero tú ya te hiciste lipo lo que pasa que no te cuidaste por comelona”.

Karol G en Lima: los inicios de la ´bichota´ y el mensaje de empoderamiento con el que alcanzó la fama

►https://t.co/9Re8vQYEyd pic.twitter.com/VsMvSGtMyg — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) June 3, 2022

Todavía tiene el tatuaje de su exnovio

Los fanáticos detectaron que la cantante de ‘Provenza’, ‘Culpables’ y ‘Secreto’, aún mantiene el tatuaje en su mano donde está escrito el nombre de Emmanuel , su exnovio con el que compartió temas musicales y mantuvieron una relación de casi 3 años.

Una vez más los internautas le escribieron mensajes a la famosa de 31 años. “Al menos nadie habla de cómo posa la mano con el nombre de Emmanuel”, “Ya bórrate ese tatuaje que ese hombre está casado, tiene su esposa”, “Todavía tiene el tatuaje de Emma”, comentaron sus seguidores.