Vuelve la serie infantil ‘Teletubbies’ por Netflix

La serie más vista en los años 90, con audiencia a nivel mundial, vuelve por la plataforma Netflix. Ya está disponible el primer tráiler del reboot que se prepara de esta emblemática ficción que originalmente se publicó entre 1997 y 2001. Rachelle Beinart, Rebecca Hyland, Nick Chee Ping Kellington y Jeremiah Krage interpretarán al elenco protagonista.

Teletubbies es un programa de televisión de la cadena británica BBC con contenidos orientados a los bebés y niños de edad preescolar. Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po, regresan este 14 de noviembre para seguir sus anécdotas en el día a día de su jardín. Esta serie, reprodujo más de 300 episodios y llegó a ser una de las propuestas televisivas hasta el 2001 que salió de las pantallas.

Vuelve a salir el sol en Teletubbyland

El paisaje de Teletubbyland viene renovado al igual que los colores de los personajes. Todo con la intención de llegar con mejor calidad visual a los espectadores. Sin embargo, las críticas surgieron.

“¿Por qué reformularon al niño sol original?”, “Solo creo que el bebé que tiene cabello y no tiene una capa amarilla se ve un poco tonto, pero el cambio es el cambio y no es cómodo, pero no significa que sea malo”, “¿Cómo es un reinicio? esto parece más de los mismo de los Teletubbies”, “¡Boicot esto! Le dieron pelo al bebé. Los liberales lo han destruido todo”, son algunos comentarios.

¿Quién será el narrador?

Tituss Burgess es un actor y cantante estadounidense. Ha aparecido en numerosos musicales de Broadway y es conocido por su voz de tenor.

Este artista se está convirtiendo rápidamente en uno de los intérpretes más dinámicos y versátiles de la industria del entretenimiento, y su trabajo en televisión y teatro está generando el aplauso de la crítica y el público.

Uno de sus papeles más destacados es Titus Andromedon en ‘Unbreakable Kimmy Schmidt’. Burgess estuvo nominado a cuatro Premios Emmy como Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia. Actualmente se le puede escuchar en Central Park, la serie de comedia musical animada que narra la vida de los Tillerman y ahora llega a darle un estilo diferente a la historia infantil como su narrador oficial.