Don Omar, Raphy Pina y Daddy Yankee: Una Polémica que no parece tener fin

Recientemente el cantante puertorriqueño Don Omar, ofreció unas declaraciones en donde comentaba la verdadera razón de su eterna rivalidad con Daddy Yankee, y es que a pesar de que ambos realizaron colaboraciones juntos y también han compartido escenario, algo ocurrió entre ellos que hasta la fecha el rapero no ha podido superar.

“Del Show de Puerto Rico sale Daddy Yankee, sale Don Omar, hacen su trabajo… Me voy a la casa, nos dimos la mano y la primera plana del periódico en el día después dice: ‘Daddy Yankee Noquea a Don Omar’… Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada, ¿Quién la compró?”, reveló el artista durante el programa del Chombo.

“El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano, se los puse encima de la mesa, me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que ‘claro que no iba a pasar, porque yo soy el primero que no voy a venir más”, recordó el artista, agregando que él decidió irse de la presentación debido a este malentendido. “Como yo no soy empleado de nadie, me fui”.

Cuánta verdad en cada palabra de Don Omar, escuchar cada argumento y analizar desde otro punto de vista lo que él realmente sintió al creer y pensar que todos podían ser honestos al trabajar . pic.twitter.com/sSjNeaqQrS — LaCrudaVerdad (@lacrudaverdad_) October 6, 2022

¿Qué dijo Daddy Yankee?

Por otro lado, Daddy Yankee hace un tiempo también salió hablando desde su punto de vista lo ocurrido el momento en el que Don Omar se fue del show antes de empezar, una de las cosas que molestó al cantante.

“Todo estaba bien y de repente durante uno de los conciertos, Don Omar se salió de la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero cuando tomó la decisión. Si me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No, puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque él no puede correr el riesgo de perder tanto dinero”, comentó

Adicional a esto, al hacerse viral la opinión emitida por el intérprete de ‘Pobre Diabla’, el llamado ‘Big Boss’ escribió en su cuenta de Twitter una frase de sus canciones: “Tenemos tú y yo algo pendiente…”, la cual todos afirman que es una “indirecta para Don Omar, ya que este al mismo tiempo escribió: “Si solamente escuchamos a caperucita, el lobo siempre es malo”.

Tenemos tú y yo algo pendiente… — Daddy Yankee 🐐 (@daddy_yankee) October 6, 2022

“Si solamente escuchamos a caperucita, el lobo siempre es malo” pic.twitter.com/bFF4dXxJUz — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) October 12, 2022

No obstante, la disputa no termina ahí, pues el productor Raphy Pina también se involucró en todo esto tras anunciarle a Don Omar que estaría publicando un video en donde diría “Toda la Verdad”, no sin antes invitarlo a confesarse con Dios para que deje de estar en una “Nube gris” y pueda “Caminar en el Sol”.

El video “revelador” de Pina

Tras haberle dicho que “Se confesara con Dios” y además asegurar que gracias a él logró trabajar desde el 2016 “con el mejor de todos los tiempos”, Raphy Pina también publicó un video en donde “Revelaba” las intenciones que tenía Don Omar en ese tiempo, indicando que lo único que él quería era “proclamarse el Rey”, adicional a esto, explicó lo que pasó detrás del titular antes mencionado (‘Daddy Yankee Noquea a Don Omar’), en donde dice que eso se debía a que este no ensayó para en concierto, y que ni Yankee ni él tenían que ver con eso.

Todo esto generó nuevamente respuestas por parte de William Omar a través de Twitter, indicando que nuevamente le tocaba a él pronunciarse, pero esta vez en contra de Pina.

“Voy contigo “documento” en mano para que no me falle ni un detalle y se sepa lo tuyo en la calle”.

Voy contigo “documento” en mano para que no me falle ni un detalle y se sepa lo tuyo en la calle 🐷 — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) October 18, 2022

“Tú no estás Ready, tú lo que estás es preso y amenazándome ¿Desde allí? Hay que estar volviéndose loco”.