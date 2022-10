Ska-P, Panteón Rococó, Bad Religion, Filter llegarán al Hell and Heaven Metal Fest. / Foto: Getty Images (Corey Perrine/Getty Images)

No hay ni existe un cartel en todo el planeta tan variado y tan completo como el que este año se ha montado el Hell and Heaven Metal Fest. A dos meses de llevarse a cabo, el iconico festival de metal y rock más importante del continente americano confirmó a una pléyade de artistas punteros representativos del ska, el punk,el hardcore y géneros afines, que por sí solo, si se rescatara a los protagonistas, sería la envidia de cualquier promotora y no es para menos.

Revelan cartel final y escenarios para Hell and Heaven 2022. / Foto: Cortesía

El punk, hardcore y el metal de corte contemporáneo serán representados por exponentes de alto perfil como Bad Religion, Black Flag, Hatebreed, The Interrupters, Filter, Soul Asylum, AlienAnt Farm, Doyle, Los Tres Puntos, Total Chaos, Slaughter to Prevail y Suicide Silence, lo mismo que por bandas como Soziedad Alkoholika, pero como la pluralidad ha sido uno de sus sellos distintivos desde la primera edición, uno de los puntos más fuertes será la oferta de bandas de corte vinculado al ska como son Panteón Rococó y los madrileños Ska-P, los norteamericanos Voodoo Glow Skulls y muchos más.

KISS se despedirá de México en el Hell and Heaven 2022. / Foto: Cortesía

Y es que recientemente la organización del festival anunció la adición de más de 30 bandas al cartel, para convertirlo en el más impresionante que se haya dado en la historia de los festivales de rock en México. Además se está complementando el cartel con varias bandas mexicanas de gran importancia en la historia de la escena nacional como es el caso de Tijuana No, Especimen, Garigoles -que contará con la presencia de Vampiro Canadiense en sus filas-, Todos Los Muertos, Garrobos, Acidez, The Shelter, Los Malavibra, Orwell, Animal Tempo, Nexus, Brain Rage, Killbane y After Silence.

Como siempre, el festival genera vitrina para que el mundo conozca el gran talento en ciernes y consolidado del país que de esta forma tiene la oportunidad de compartir escenario con artistas de talla mundial, haciendo por supuesto muy atractiva la oferta d escuchar corrientes diversas y no solo metal.Entre las nuevas bandas confirmadas destacan: Anthrax, The Interrupters, Architects, Black Flag, Hatebreed, Spiritbox, Slaughter to Prevail, Alien Ant Farm, Avatar, Candlebox, Filter,Doro, Gwar, Doyle y Suicide Silence.

El Hell & Heaven Metal Fest tendrá como headliners a KISS, en su última actuación en México,la nueva encarnación de Pantera, que dará su primer show en el planeta precisamente en el Foro Pegaso, Scorpions, Judas Priest, Megadeth, Slipknot y King Diamond, a los que se les sumarán otros representantes de diversos géneros que complacerán a melómanos y headbangers de todos los gustos.

Gene Simmons de KISS. La banda de rock estará presente en el Hell and Heaven 2022. / Foto: Getty Images (Jim Dyson/Getty Images)

El Festival Hell & Heaven Metal Fest se llevará a cabo los próximos 2, 3 y 4 de Diciembre de 2022 en las instalaciones del Foro Pegaso, en el estado de México. Los boletos ya están a la venta a través del Sistema Hell Ticket y sin cargos en el Foro Buenavista de 11 am a 8 pm; en Taquillas del Foro Pegaso de Lunes a Viernes de 10 a 18 hrs y sábados de 10 a 17hrs y en el Centro Comercial Mundo E de 11 am a 8 pm.

Sigue a Hell and Heaven Metal Fest en redes sociales:

Lo más visto en Publimetro TV: