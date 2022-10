Días atrás se reveló que Kim Seok-jin o Jin, actual integrante del grupo de k-pop BTS, será el primero en enlistarse al Servicio Militar en Corea del Sur, pero antes, estrenará su sencillo en solitario titulado ‘The Astronaut’ en colaboración con Coldplay y por si fuera poco, lo cantará por primera vez en vivo durante el concierto que la banda británica realizará en Argentina.

Jin de BTS viajará a Argentina para el concierto de Coldplay. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Fue el pasado 15 de octubre durante el concierto Yet to Come In BUSAN, donde Jin le reveló a ARMY que sería el próximo integrante en lanzarse en solitario por lo que estrenaría una canción con uno de sus artistas favoritos.

Sin embargo, tan solo dos días más tarde, se compartió un comunicado a través de Weverse donde se mencionaba que todos los miembros del grupo de k-pop, sin excepción alguna, tendrían que realizar el Servicio Militar y Jin sería el primero en enlistarse pero antes de hacerlo, estrenaría su sencillo.

BTS se va al Servicio Militar obligatorio (Comunicado oficial emitido en Weverse). / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Tan solo un par de horas después, se dio a conocer que el sencillo llevaría por nombre ‘The Astronaut’ y sería en colaboración con Coldplay y vería la luz el próximo 27 de octubre. Asimismo, se anunció que se lanzará un disco en formato físico para celebrarlo.

Jin de BTS viajará a Argentina para el concierto de Coldplay. / Foto: BIGHIT Entertainment / HYBE Labels

Jin de BTS viajará a Argentina para el concierto de Coldplay

Tras la noticia, ARMY de todo el mundo enloqueció y solo tuvieron que pasar dos días para que se anunciara que Jin de BTS viajará hasta Argentina para el concierto de Coldplay donde presentará por primera vez en vivo el sencillo de ‘The Astronaut’ junto a los británicos.

El concierto donde se presentará de Jin de BTS junto a Coldplay será transmitido en cines

Por si no fuera suficiente, este concierto lo podrás ver completamente en vivo en los cines de tu país. Para destacar, el show tomará lugar en el Estadio River Plate en Buenos Aires, Argentina y lleva por nombre “COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES: LIVE BROADCAST FROM BUENOS AIRES (A WORLDWIDE LIVE EVENT)”.

Jin de BTS viajará a Argentina para el concierto de Coldplay. / Foto: Coldplay

Comunicado oficial con respecto a la participación de Jin en el concierto de Coldplay

“Nos gustaría informarles sobre la participación de BTS Jin en la gira mundial de Coldplay. En el concierto de Argentina de la gira “MUSIC of the SPHERES Tour” de Coldplay, Jin interpretará “The Astronaut” con Coldplay. Este concierto no se transmitirá en vivo en línea. Sin embargo, subiremos el video de la actuación de “The Astronaut” después del concierto para asegurarnos de que ARMY de todo el mundo pueda ver la actuación de Jin y Coldplay y se subirá el sábado 29 de octubre al canal de BANGTANTV”, se puede leer en un comunicado oficial emitido en Weverse.

Jin de BTS viajará a Argentina para el concierto de Coldplay (Comunicado oficial). / Foto: Weverse

