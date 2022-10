La nueva temporada de Pálpito inició grabaciones: estos son los nuevos actores de la serie de Netflix

En abril de este año, la producción Pálpito se convirtió en la serie colombiana más vista dentro de la plataforma de transmisión streaming, Netflix, gracias a su apasionante historia que atrapó la atención de los usuarios.

Cinco meses después, el equipo detrás de esta serie se reúne nuevamente para grabar lo que sería la segunda temporada de una historia que tiene a más de uno con la tensión desbordada.

El dramático, además de contar con sus protagonistas, Ana Lucía Domínguez, Michel Brown y Sebastián Martínez, también tendrá nuevos actores que formarán parte de esta segunda temporada que espera estrenarse pronto.

Nuevos actores de la segunda temporada de Pálpito

La aparición de los nuevos actores de la serie producida para Netflix, fue revelado por el periodista de entretenimiento, Carlos Ochoa, quien en sus redes sociales publicó varios videos donde se le ve asistiendo al set de grabación de la serie.

Ahí pudo entrevistar a varios de los nuevos actores que formarán parte de la nueva temporada de la serie escrita por el venezolano, Leonardo Padrón.

Una de las elegidas es Laura Londoño, recordada por ‘Gaviota’ de la serie Café con aroma de mujer del 2021, quien señaló lo siguiente:

“Primero la vi como espectadora, desprevenida, distraída y me encantó, lloré, sufrí; luego cuando me llaman y me empiezan a traer hacia acá digo ‘por favor, si, qué dicha’. Ha sido super lindo, he disfrutado mucho el elenco, la trama, hacer cosas nuevas, explorando esas facetas de actriz”, dijo sin revelar mucho sobre su personaje.

Por su parte, Julián Arango, el popular Hugo Lombardi de ‘Betty La Fea’ dijo: “Me están dando la oportunidad, muy agradecido, un proyectazo de esos que uno dice ‘wow estamos haciendo cosas grandes, cosas buenas de verdad’. De una dije ‘si, vamos’, es que con esa primera temporada cómo no”.

Otros de los actores que incluyen esta nueva temporada es el actor y presentador venezolano, Ernesto Calzadilla quien se encontraba en el set, al igual que la actriz venezolana, Mariaca Semprum, esposa del escritor de la serie.

El estreno de la nueva temporada se cree que sea para el 2023.