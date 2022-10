Cuestionan a Piqué sobre el tema Monotonía de Shakira, y así fue su reacción

Monotonía es el primer tema musical de Shakira luego de que se confirmara la ruptura amorosa con Gerard Piqué, una noticia que ha conmocionado a muchos, pues nadie esperaba que se separaran tras 12 años de relación y dos hijos en común. Y es que a pesar de no ser la primera canción que le dedica al desamor, ha sido una de las más esperadas desde el momento en el que la colombiana lo anunciara en redes sociales.

Shakira (Captura "Monotonía")

El video que cuenta con más de 10 millones de vistas en el canal de YouTube en menos de 24 horas, muestra a la famosa triste y con el corazón en sus manos producto de un disparo propinado con una bazuca, dando a conocer el dolor que sintió al momento de terminar la relación.

El estreno de la canción coincidió con el mismo día en el que el jugador de futbol llevó a su hijo a una de sus actividades extraescolares, por lo que inmediatamente, los periodistas estuvieron pendientes para abordarlo. No obstante, al inicio no tuvieron éxito, pero luego al regresar para dejar al pequeño nuevamente en la casa donde se encuentra viviendo Shakira, buscaron entrevistarlo.

De hecho, esta ha sido una de las reacciones más esperadas tras el anuncio y estreno de ‘Monotonía’, pues como se sabe, el defensa del Barcelona en un inicio se mostró feliz junto a su nueva conquista Clara Chia Martí, mientras que la colombiana se refugiaba en sus hijos.

No obstante, al ver que el periodista de Europa Press se acercaba, el defensa del Barcelona se mostró indiferente, y rápidamente se subió en su auto, mientras que el primero continuaba hablándole y diciéndole algunos fragmentos de la canción, como: “Este amor no ha muerto, te quiero, pero me quiero más a mí”, dando paso a un incómodo silencio y finalmente poner en marcha el auto para salir del lugar.

Aquí puedes ver el video.