“Me dejaste por tu narcisismo”, canta Shakira en ‘Monotonía’, tema que le dedica a Piqué

Shakira lanzó la noche de este 19 de octubre su nuevo tema, ‘Monotonía’, en el que colaboró Ozuna, en el que incluyó en su creación oraciones que describen la decadencia de la relación con el futbolista español, Gerard Piqué, como “siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que hoy día fuimos”, luego de su separación tras 12 años de relación.

El video inicia con una escena de la cantante dentro de un supermercado, con los ojos llorosos en medio de un ‘reencuentro’ con un hombre con ropa deportiva que sostiene una bazuka a la mitad del clip y dispara a la barranquillera, quien cae y hace referencia al personaje de Goldie Hawn en la película La muerte le sienta bien, en el que luego de recibir un disparo con una escopeta, se levanta con el corazón en la mano y delira mientras canta.

El tema inicia con el coro que se repite en varias ocasiones:

No fue culpa tuya, ni tampoco mía,

fue culpa de la monotonía.

Nunca dije nada, pero me dolía.

Yo sabía que esto pasaría.

Ozuna aparece a cuadro mientras la compositora resalta, “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo”, haciendo referencia a Piqué con quien sigue compartiendo la paternidad de Sasha, de 9 años, y Milan, de 7.

Shakira confiesa en el tema que, “este amor no ha muerto, pero salga tirando. Tú no dabas ni la mitad, pero si sé qué di más que tú”, lo que nos hace recordar los rumores sobre la supuesta infidelidad del futbolista.

Al final, la colombiana cierra afirmando “yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí, es un avión necesario. Se volvió rutinario. No me saben a nada a tus labios, ahora es todo lo contrario”.

‘Monotonía’ promete ser el nuevo éxito de Shakira, sumándose a ‘Te Felicito’, lanzada el pasado 21 de abril, tres meses antes de hacer oficial su ruptura con Piqué.