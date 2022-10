”Los perres ladran”: Laura Zapata defiende a Verónica Castro y arremete contra Yolanda Andrade

La actriz Laura Zapata arremetió contra Yolanda Andrade al afirmar que tiene una “campaña” de desprestigio en contra de Verónica Castro, nacida el 19 de octubre de 1952 en Ciudad de México.

Yolanda Andrade hizo pública la relación que habría tenido con Verónica, quien siempre ha negado que ella haya tenido un noviazgo con Andrade.

“La verdad la tengo yo. La tengo yo en video, la tengo yo en fotos, la tengo yo en mi alma, la tengo en mi corazón y la tengo en mi cabeza”, dijo Yolanda en una entrevista al ser consultada sobre su presunta relación con Verónica.

Verónica Castro, de 70 años, es señalada de sostener conversaciones subidas de tono con menores de edad mediante un chat de WhatsApp.

La denuncia fue hecha pública por el youtuber de la productora 69, Jorge Carbajal, quien destapó las supuestas conversaciones subidas de tono que sostendría la madre de Cristian Castro con niñas.

“Una campaña” contra Verónica

Laura Zapata, nacida el 31 de julio de 1956 en Ciudad de México, fue consultada sobre los señalamientos a su amiga y arremetió contra Yolanda Andrade, quien asegura haber sostenido una relación sentimental con Verónica Castro en el pasado.

Laura, hermana de Thalía, es conocida por su mala relación familiar con su hermana menor.

“Ya lo descubrieron, no es un juego de adivinanzas, ya hay pruebas de que esta persona está detrás de esta campaña”, apuntó Laura, de 66 años.

“A lo mejor está despechada, despechado”, señaló en alusión a Yolanda Andrade.

“Claro que he hablado con Verónica, porque es mi amiga, porque yo la quiero, porque trabajamos juntas, porque fue una gran protagonista, le quiero decir que estoy con ella, y que no los pele y que no conteste, y que las perras ¿cómo se les dice? Y que les perres ladran”, ironizó Laura.

Hay quienes están en contra de Yolanda Andrade, así como internautas que piden que la verdad salga a flote así afecte la imagen de Verónica Castro.

“Yolanda es capaz de cualquier cosa, si no sabe ser amiga, menos amar, se enamoró como loca de Vero, realmente solo Dios y ellas lo saben, si fuera una persona con dignidad aprendería el arte de la discreción”, “Yolanda habla de todos no se mide, se mete donde no debe”, son algunos de los comentarios.

“Nefasta abuelita Verónica Castro”, “Ojalá que nunca pero nunca a ningún menor de su familia se le cruce en su camino ningún adulto como esta señora Verónica Castro”, “Considero que el tema “PROTECCIÓN DE MENORES” siempre será prioridad, hay que proteger a los más pequeños, ellos son la sociedad del futuro. De no denunciar cualquier perversión contra los niños, pues no hay ya nada en que confiar. La señora Castro resultó ser una depredadora sexual, una vergüenza”, apuntan comentarios en contra de Verónica.