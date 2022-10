“Se la pondremos a Piqué en el estadio”: Fans de Shakira celebran lanzamiento de Monotonía

Ya “Te Felicito” era un preludio de lo mal que andaba la relación de Shakira y Gerard Piqué. La cantante colombiana pegó un jonrón con este tema que lanzó en abril de 2022, justo tres meses antes de formalizarse su ruptura con el jugador del Barcelona.

En el video oficial de “Te Felicito”, estrenada el 21 de abril de 2022, el cantante Rauw Alejandro, compañero de Shakira en esta producción, abre una carta en la que salta una muñeca parlante que tararea la frase: “Porque eres un gran embustero, porque eres un gran embustero, y nadie lo puede negar, te felicito, je, je ,je”.

Desde esta escena ya comienzan una serie de símbolos y mensajes que han cobrado un nuevo sentido tras la separación oficializada por agentes de Shak el 4 de junio.

“No me cuente’ más historia’, no quiero saber Cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien”, dice “Te Felicito”.

Ahora llega “Monotonía”, tema que grabó en colaboración con Ozuna y que promete convertirse en el hit de la temporada.

Es claro que “Monotonía” lleva implícito un halo autobiográfico. La estrella ha sacado sus sentimientos más profundos en esta canción cuya letra se ha ido a dando a conocer por partes, algo que trae locos a los seguidores de la diva del ‘Waka,waka’.

“No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”… La letra de Monotonía es un grito de dolor, un desahogo. Una vez más Shakira convierte en letras pegadizas sus episodios personales.

Piqué y la monotonía…

Atacado a más no poder por los seguidores de Shakira, Piqué se está llevando la peor parte en esta historia con todo y que se le ha visto sonriente al lado de su nueva novia, Clara Chía Martí, de 23 años y a quien Piqué le lleva 12 años.

Los fanáticos de la barranquillera han dicho que el estreno de “Monotonía” es el “funeral” definitivo de lo que podía quedarle por dentro a Shakira sobre el padre de sus hijos Milán y Sasha.

“Suéltala mi amor para ponérsela a pique en el estadio, te amo mi vida, te aguanto cacho, te lavo plato y te crío pelaos”, “Modo: esperando con ansias la cara de Piqué”, “Pobre Piqué la que le espera”, “La fuerza que tienes para transformar tu dolor en poesía y música. Eres grande mujer”, “Voy alistando los pañuelos”, son algunos de los comentarios.

Estemos preparados porque seguro podremos escuchar en algún partido de Piqué la canción “Monotonía” coreada a todo pulmón por los espectadores y justo cuando el catalán pasa por su peor rendimiento en el Barcelona.