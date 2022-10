Tenoch Huerta arremete contra aquellos que creen que las narcoseries incentivan a las personas a convertirse en narcos

Tenoch Huerta hace poco fue entrevistado por el reconocido youtuber, el Escorpión Dorado, donde habló de varios temas, como el racismo, su participación en la nueva película de Black Panther y sobre la influencia de las narcoseries en las personas.

Para el actor que interpreta al personaje de Namor en el Universo Cinematográfico de Marvel, la llamada narcocultura o las narcoseries no transforman a las personas en narcotraficantes o hacen que quieran llevar una vida como delincuente.

“Ustedes creen que García Luna dijo ‘wey, vi a García Luna en Narcos, voy a ser narco’. Ustedes creen que Felipe Calderón vio el señor de los Cielos y dijo ‘ah huevo, voy a ser narcopresidente’”, expresó Tenoch Huerta.

Para Tenoch Huerta que los políticos se involucren en el narcotráfico y salgan impunes es el verdadero problema

De acuerdo con lo que expuso el actor en el canal del Escorpión Dorado, cuando las personas ven que algún político relacionado con el narcotráfico sale impune de todas sus fechorías, eso es lo que los incita a volverse narcos.

“La gente no se vuelve narcos por ver una película. La gente se vuelve narco porque tu presidente era narcotraficante y le iba de a huevos, y hasta un partido político va a fundar”, explicó.

“Ven que Gordillo ya salió del tambo, Rosario Robles… absueltos. La gente se vuelve malandra porque tienes autoridades que son malandros y no los toca nadie. No es porque la gente oyó a los Tigres del Norte. No sean pendejos, me parece absurdo” añadió Tenoch Huerta.

Por otro lado, otro momento que llamó mucho la atención del público en esta entrevista fue la reacción que tuvo Tenoch Huerta al ver el mural que pintaron con su imagen.

El actor se sorprendió mucho y sus ojos comenzaron a aguarse rápidamente, mientras no paraba de sonreír. Cuando pudo hablar, dijo que eso era mejor que cualquier Oscar que pudiera ganar.