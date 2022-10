Anahí revive a Juan Gabriel y anuncia colaboración

Por medio de redes sociales, la actriz, cantante y exintegrante de RBD, Anahí, dio a conocer su próxima colaboración musical y será en conjunto con ‘El Divo de Juárez’, Juan Gabriel, y verá la luz el próximo jueves 27 de octubre.

Cabe señalar, que la cantante mexicana abandonó los escenarios por varios años pero al parecer ya está lista para hacer su regreso triunfal a la música y todo habría comenzado un par de meses atrás, cuando apareció como invitada sorpresa durante el concierto de la colombiana Karol G llevado a cabo en la Arena CDMX donde interpretaron juntas el tema ‘Sálvame’ de RBD.

Pero fue el pasado miércoles 19 de octubre, cuando por medio de su cuenta de Instagram, compartió un teaser o adelanto donde aparece luciendo un atuendo de color negro un corazón rojo de diamantes en el centro y en la parte posterior se puede apreciar un fondo en las misma tonalidades.

En los últimos segundos del clip, se escucha una guitarra y los más de 10 millones de seguidores de Anahí especulan que podría tratarse de un cover de Hit Me With Your Best Shot de Pat Benatar y esperan que durante los próximos días se compartan más adelantos donde por fin aparezca Juan Gabriel.

Aunque aún se desconoce si se utilizarán imágenes o clips pregabados de Juanga para el video musical que será lanzado el mismo día y a la misma hora que la canción.

