La cantante y actriz veracruzana después de 5 años, entre la pandemia y ‘Juntitas Tour’ junto a Pandora, deslumbrará al público mexicano con tres presentaciones en solitario como parte de la gira ‘Euforia’, la cual estará plagada de sorpresas, nueva música y por supuesto los éxitos que han forjado sus 45 años de carrera, “Volví a retomar el baile, le he echado muchas fuerzas a la perseverancia, soy una guerra, eso es ‘Euforia’ de Yuri, yo soy de las artistas que no me gusta estar en el montón, me encanta lo que hago y soy apasionada”, expresó en conferencia de prensa.

Yuri desatará la ‘Euforia’ en la Arena CDMX. / Foto: Cortesía

Asimismo, la cantante comentó que nunca se retirará de los escenarios, “Yo siento qué hay cosas que no puedo hacer, y aunque este show es cansado y estresante, yo quiero que mi público diga ‘Valió la pena’ y hay que entender qué hay edades donde el cuerpo ya no da. Este show será inolvidable pero como este ya no habrá otro porque ya voy a tener 60 años y el cuerpo ya pide otras cosas, este concierto será el último en su tipo, pero no me voy a retirar, hay Yuri para rato”, expresó.

A la par señaló que está en preparativos la realización de un DVD debido a la magnitud del espectáculo, “Es un reto para mi, serán tres invitados para este show, cantaré la mayoría de mis éxitos con los mismos arreglos, tendremos mariachi, y cantare todo tipo de géneros como ya los conocen”, agregó.

Con respecto al video musical de ‘Euforia’ se puede ver un caballo blanco y una corona, a los que ella define como “El blanco significa renacer y me hicieron crecer espiritualmente y me hicieron más terrenal, por eso el show se llama ‘Euforia’ porque vamos para adelante, aunque hablen de mi pero yo voy en ese caballo y como el Rey David, soy una mujer de fe, y Dios va a hacer un milagro y van a ver el show lleno, esa es mi verdad, habrá un número principal donde les platicaré de todo esto y será una nueva canción”, dijo entre lágrimas.

Próximas fechas

4 noviembre - Arena CDMX (CDMX)

12 noviembre - Arena Monterrey (Monterrey)

25 noviembre - Auditorio Telmex (Guadalajara)

Lo más visto en Publimetro TV: