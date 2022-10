Hombre que dispara a Shakira en “Monotonía” lleva suéter idéntico al que usó Piqué en “Me Enamore”

Shakira no se guardó nada con su nuevo tema “Monotonía”, además de recrear en el video de este sencillo sus sentimientos más íntimos. Foto: Twitter

“Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par solamente te lo digo por si quieres practicar”… La canción “Me enamoré” de Shakira es un himno al enamoramiento y a lo deslumbrada que puede estar una persona en los primeros años de relación.

El tema incluido en su último disco, El Dorado, se estrenó el 12 de mayo de 2017 y supera los 840 millones de vistas. En “Me enamoré” Shakira de nuevo externa lo que sentía la noche que conoció a Piqué. En ese momento, su vida empezó a cambiar, según ella misma describe a lo largo del tema.

“Me enamoré, lo vi solito y me lancé (…) me gusta esa barbita”, dice parte de la letra.

Gerard Piqué, padre de los dos hijos de Shakira, Milán y Sasha, de nueve y siete años respectivamente, aparece a lo largo del video con sugerentes escenas. En una incluso se ve cuando le agarra el pompi a Shakira de manera pícara.

Al final de este video Shakira y Piqué, vestido con un suéter blanco, se abrazan.

Y es este suéter blanco de las cosas que más ha llamado la atención en el video de “Monotonía”, pues el hombre que le dispara a Shakira en el supermercado luce el mismo atuendo que vestía Piqué cuando grabó “Me enamoré”.

Shakira le dio hasta con el tobo a Piqué #Monotonia



¡Bien hecho! pic.twitter.com/sim2R3TPhZ — Gipsy Gastello (@GipsyGastello) October 20, 2022

“Yo escuchando esta bonita canción 5 años después, ahora que se estrenó Monotonía, se ve una gran diferencia en sus expresiones faciales, no me imagino por lo que ha pasado, me alegra que tenga la música para poder sanar”, escribió una de las seguidoras de Skak.

Piqué, “creo que nunca la valoro, ni la entendió, nunca nadie te volverá a escribir una canción y a dedicártela ella misma, Shakira es especial, es muy inteligente y creo que está haciendo las cosas bien y le está dando prioridad a lo que importa”, escribió otro internauta.

GRANDE @shakira Sin rodeos te fuiste directo y si por las dudas… La pinta del propio #Pique 😎 #Monotonia Esto señores y señoras se llama MONETIZAR EL DOLOR! A ver si aprendemos de la #Shak y volteando la página, buscando lo positivo de cada situación! 👏🏻👏🏻👏🏻 🇨🇴🇨🇴🇨🇴 #Shakira pic.twitter.com/4kCZRubGGC — Marguiposa 🦋 (@Marguiposa) October 20, 2022

¿Qué significa Monotonía?

Desde el lanzamiento del video con el que Shakira le suelta al mundo su dolor convertido en música, en arte y en mensajes explícitos, las búsquedas del significado del término monotonía se han disparado en Google.

De acuerdo con la Real Academia Española, monotonía es una palabra derivada del término griego μονοτονία que se refiere a la uniformidad o igualdad de tono en quien habla, en la voz, en la música, etcétera”, y a la “falta de variedad en cualquier cosa”.

En “Monotonía” vemos a una Shakira rota, con lágrimas de dolor, pero también vemos a una mujer que decidió defender su amor propio y cortar con una relación tóxica, desigual.

Las reacciones a “Monotonía” no han parado.

“Ella no pelea, ni tira indirectas, sólo tira canciones... Hace dinero y sigue con su vida, te amamos Shakira”, “Espero que en algún momento haga la continuación de esta canción y saque la llave y abra la cajita donde guardo su corazón y vuelva a vivir, realmente es lo que se merece”, “Muchas mujeres pasaron y pasan por esto, pero lo bonito de esto es que te caes pero te levantas y aprendes, te valoras más y te amas cada vez más y más”…