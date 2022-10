“El talento sin trabajo duro no sirve de nada”, Trueno presenta ‘BIEN O MAL’

El rapero y cantante argentino Mateo Palacios Corazzina mejor conocido como Trueno presenta su más reciente material discográfico titulado ‘BIEN O MAL’, al igual que su nueva colaboración ‘HOOD’ junto al también argentino, Tiago PZK y revela detalles del tema ‘LO TENGO’ que verá la luz el último mes de 2022.

Trueno presenta su más reciente material discográfico titulado ‘BIEN O MAL’. / Foto: Cortesía

A la par, Trueno mencionó que en sus shows se pueden ver personas de todas las edades y lo que él junto a sus amigos están tratando, es poner el nombre de rap y hip hop en alto y eliminar esa idea equivocada que se tiene con respecto al género musical, “Me encanta porque es lo que yo me crié también mi padre siempre me ha llevado y yo he cantado desde que tengo memoria en eventos familiares para el barrio, a beneficio para para que la gente tenga comida, alimentos no perecederos y si hay algo que nosotros defendemos también es el imaginario del hip hop como familia porque también el rap tiene una parte quizás muy mal vista por la industria, que es como lo callejero, lo malo, por eso lo que nosotros tratamos de llevar es el imaginario de que el hip hop es familia arriba el escenario somos una familia”, expresó el cantautor.

Por otro lado, el argentino reveló que fuera del hip hop, uno de los artistas que lo marcó fue Michael Jackson pero con respecto a la industria, Eminem y Nelly eran de sus favoritos pero hoy en día, se podría decir que los mexicanos Alemán y Santa Fé Klan, son los que escucha, “Aunque realmente escucho música de todo el mundo, de todos lados, trato de no encasillarme”, dijo. De igual manera compartió que Daddy Yankee y 50 Cent se encuentran entre sus colaboraciones soñadas.

Con respecto al freestyle, mencionó que se trata de práctica, “El freestyle te da una agilidad a la forma de escribir, en la improvisación, pero uno necesita querer expresar algo, se trata de tener ganas de decir algo realmente y plasmarlo en la letra”, comentó. Trueno mencionó que cree en el trabajo duro y talento pero “el talento sin trabajo duro no sirve de nada”.

Asimismo, a medida que pasa el tiempo la presión y expectativa crecen, aunque Trueno menciona que ha creado un método de no depender de lo que la gente critica, “Yo hago lo que hago porque me nace, y después la gente lo vivirá, hago la música porque lo necesito y después me fijo en como lo recibe la gente”.

Asimismo, reveló en exclusiva que en su álbum ‘BIEN O MAL’ hay un tema titulado ‘LO TENGO’ , el cual está bloqueado y será lanzado a finales de 2022 y vendrá acompañado de una colaboración muy especial. Por último, Trueno compartió el mejor consejo que alguien le ha dado, “Que se animen, que confíen en su talento, en sus sueños, en su vocación, que nunca dejen de ser unos mismos que a veces es muy fácil olvidarse de quien uno es, yo siempre digo ‘solo como con los que pasé hambre’ y la gente estuvo conmigo cuando no tenía nada, lo poquito que tenemos lo compartimos entre todos”, puntualizó.

