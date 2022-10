Christian Nodal le canta al oído a la doble de Belinda

Fue a mediados del mes de febrero cuando Belinda y Christian Nodal pusieron fin a su relación al igual que a su compromiso, lo que desató múltiples rumores y críticas en torno a lo que había sucedido realmente, incluso se llegó a mencionar que el cantante de regional mexicano se había cansado de darle dinero a ella y su familia, mientras que otros más señalaron que había sido culpa de la diferencia de edad que existe entre ambos.

Sin embargo, y aún tras la ruptura, se convirtieron en una de las parejas favoritas del público mexicano quienes esperan su regreso con ansias, y aunque cada uno ya tomó caminos separados y tienen a sus respectivas parejas, internautas creen que Nodal sigue enamorado de Belinda por lo que todas las mujeres con las que ha sido captado, tienen un parecido con la cantante.

Y tal fue el caso de una chica venezolana, quien asistió al concierto que Christian Nodal ofreció en su país, donde salió siendo una de las afortunadas de la noche, debido a que el cantante la subió al escenario y por si fuera poco, le cantó al oído, “Aún no me lo creo, hoy me hiciste la mujer más feliz del mundo”, escribió la afortunada.

Sin embargo, rápidamente el clip comenzó a viralizarse por lo que usuarios en redes sociales señalaron que Nodal había escogido a la chica debido a su gran parecido con su exnovia Belinda mientras que otros más comentaron, “Dios tiene a sus preferidas” y “Es más bonita que la novia, se debería conseguir una de esas”.

