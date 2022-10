Elisa Carrillo: ‘cuando salgo al escenario quien baila es México’

A lo largo de su carrera, Elisa Carrillo, ha interpretado obras de los coreógrafos más prestigiosos del mundo y ha sido pareja de baile de destacados primeros bailarines. Asimismo, ha participado en galas de estrellas de ballet en 28 países y ha impartido clases en México, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Ahora, está de regreso en su país para realizar una gala con amigos, quienes darán una muestra del arte de la danza en el Auditorio Nacional.

“Ya había estado en otra gala, pero fue hace diez años. Por primera vez tendré la oportunidad de presentar Bolero de Maurice Béjart y estoy emocionada. Hay artistas de diferentes partes del mundo, que para disfrutar de su arte tendrías que viajar a muchos países; además, no habría la seguridad de verlos en una misma noche. Bolero es una pieza tan icónica de Maurice con música de Ravel que es una coreografía tan difícil de ver, no es algo que esté pasando todo el tiempo, sobre todo con bailarines mexicanos que no volverá a repetirse”, compartió Elisa Carrillo.

La reconocida bailarina invitó a sus más entrañables amigos, a los cuales les tiene una gran cariño y admiración, primeras bailarinas y bailarines como: Skylar Brandt, Evelina Godunova, Matthew Golden, Mikhail Kaniskin, Lucia Lacarra, Julian Mackay, Iana Salenko, Dinu Tamazlacaru y James Whiteside, que pertenencen a las compañías American Ballet Theather, Bayerischen Staatsballett, Ballet Dortmund y Staastballett Berlin.

“Siento un gran honor volver a mi país, son las funciones que siempre me motivan al máximo, de poder traer al público mexicano estos espectáculos de gran calidad, con grandes artistas; al final, el objetivo es promover la danza”, añadió.

“Cuando salgo al escenario quien baila es México” — Elisa Carrillo

La también embajadora cultural en México, de 40 años, reveló que vive una gran etapa. A los 16 años inició su carrera y ha llegado a lo más alto de la escena internacional.

“Mi compromiso es descubrir nuevos límites y horizontes de esta magnífica expresión artística; mostrar la magia que puede causar el movimiento del cuerpo humano y la música que los envuelve. Estoy como en mi mejor etapa, porque estoy disfrutando al máximo. Ser embajadora de la cultura es algo que me motiva para llevar los más lejos el nombre de mi país, representarlo de la mejor manera por medio de mi arte para mostrar todo lo bello de México”.

Danza en México

Elisa Carrillo compartió que a pesar de la apertura que hay para la danza en México, todavía tiene muchos sueños por cumplir.

“La danza puede transformarnos como sociedad, es algo muy importante que se tiene que hacer en México como se está haciendo en muchos países, donde acercan a lo niños a las artes. La danza ha evolucionado, ya hay otros estilos, también la danza más contemporánea con otro tipo de música, eso también acerca a otro tipo de público. Es maravilloso saber que podemos traer este tipo de espectáculos, porque el público mexicano tiene más interés y empieza a reconocer la danza clásica. Todavía hay mucho por hacer y trabajar, hay que promover mucho la danza en México, pero es importante que ya hay más interés de los gobiernos y la gente”, concluyó.

Logros de Elisa Carrillo

Reconocimientos. Elisa Carrillo, primer bailarina en el Staatsballett Berlín, una de las diez compañías de ballet más reconocidas en el mundo; embajadora de la Cultura de México y Miembro del Consejo Internacional de Danza en la UNESCO. Es la única mexicana y la primera Latinoamericana que ha ganado los tres premios más importantes de la danza a nivel internacional: el Prix Benois de la Danse, el Alma de la Danza de Rusia y el Festival Dance Open en San Petersburgo.

Sueños. La bailarina busca apoyar a las nueva generaciones, a través de una fundación, que pueda ser un apoyo importante para la danza en el país. Además, traer espectáculos de muy alto nivel a México, con la intención de nunca dejar de promover la danza.

¿Cuándo y dónde se presenta Elisa Carrillo en México?