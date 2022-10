Manuel Carrasco evita sumergirse en las corrientes musicales de moda

El cantante Manuel Carrasco está sentado en medio de una habitación que tiene tres sillones al fondo, en uno de ellos está recargada su guitarra. Muchos kilómetros separan a España de México, pero con la tecnología la unión es más cercana, lo que nos permitió tener una conversación con el artista español, para conocer sus novedades musicales.

Coquito es el título del más reciente sencillo que formará parte de su noveno material discográfico.

“Tiene implícita una palabra que es como un golpe de ternura y habla mucho de mí, de mis cosas y de este sentimiento que mucha gente puede sentir al ser papá o mamá; al final, es una canción alegre, sencilla y muy personal que de vez en cuando salen”, dijo Manuel Carrasco durante la entrevista con Publimetro.

El cantante español tiene cuatro premios Grammy y 25 Latin Grammy, quien compartió que cada faceta que emprende tiene una mezcla del pasado, presente y futuro.

“Creo que las etapas se van cumpliendo y uno va mutando en muchas cosas, uno va cambiando según las cosas que va aprendiendo y va viviendo, uno no tiene un plan de ruta. La música es así y tiene que estar evidentemente viva en todos los aspectos; ahora, estoy a la puerta de sacar este disco que me llena de emoción, porque es un disco donde voy a sacar mucho de mí, donde creo que puedo conectar otra vez con la gente de una manera muy fuerte y que me llevará a un nuevo lugar”, detalló.

Al preguntarle cómo definiría este material que saldrá próximamente, ”es un disco que tiene muchísimos colores, emociones fuertes y es un disco más moderno que los anteriores, pero a la vez tiene una esencia muy mía. También tiene un un buen abanico de letras muy diferentes, donde pongo maneras diferentes de contar las cosas y sentimientos distintos, pero sí creo que tiene una energía especial y luminosa”.

Con la pasión por la música presente en cada palabra, Manuel Carrasco, reveló cómo sonará este álbum.

“Es un disco pop pero con un sonido más minimalista, a la vez más moderno, porque al haber menos instrumentos, digamos que sonoramente, lo hemos tocado desde otras perspectivas. Hoy en día se lleva más urbano, pero el mío no va por ahí, sino más pop. Nunca me he metido en las corrientes de moda, porque tampoco me nace por ahí”.

Una ola de artistas han llegado este año a México, desde los clásicos como Raphael, Melendi, Joan Manuel Serrat hasta Rosalía, Vanesa Martín, Aitana, C. Tangana y Marwan, que son una muestra de la fuerza musical desde España.

”España ha parido grandes artistas y cada artista tiene que dejar su impronta, incluso los artistas que llevan más años también se reinventan e intentan hacer cosas diferentes. Creo que es el primer mandamiento de un artista, que la parte creativa esté totalmente viva y evidentemente la gente, las nuevas generaciones, la gente más joven y la gente que viene con su nuevo o con su mirada de la música está dejando huella como lo que está pasando con Rosalía y C. Tangana. Celebro esos aires nuevos, maravilloso que eso ocurra”, comentó.

El cantautor español espera reencontrarse con México en marzo de 2023, con el nuevo disco como excusa.

“Estrenaremos la gira de este nuevo disco en España pero con la idea de hacer pronto una visita a México, así que yo auguro que nos vamos a ver muchísimo más, esa es la idea”, finalizó.

Manuel Carrasco entre la persona y artista

“Es más complejo el Manuel persona que tiene que sufrir, gestionar y soportar la complejidad de otro Manuel, porque llevo 20 años adaptándome todo el rato; es decir, adaptó el Manuel, ese primer Manuel lo adaptó al otro (risas). Son vidas muy diferentes, pero hay una parte más intimista y otra de cara al público que uno de alguna manera se hace un poquito más valiente para acometer esa parte más complicada”, confesó el artista.

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: