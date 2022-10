Kate del Castillo confiesa que no siente deseos de ser madre

Kate del Castillo habló hace poco en el podcast de Chiquis Rivera, “Chiquis and Child”, y reafirmó sus deseos de no convertirse en madre, deseos que, al parecer, ‘La Chiquis’ parece compartir.

El tema surgió cuando Chiquis Rivera le preguntó a la protagonista de “La Reina del Sur”, si en algún momento no llegó a querer concebir un hijo, puesto que ella, quién actualmente tiene 37 años, se ha sentido muy presionada para tener uno.

“Ya tengo 37 años, ya me han dicho muchas veces ‘se te pasó el tren’, no sé qué tanto… Me encanta trabajar, me encanta estar ocupada y no sé si quepan hijos en mi vida y quizás eso se escuche muy mal, pero soy honesta”, expresó la hija de Jenni Rivera.

Además, añadió sentirse algo culpable por no desear tener un hijo, cuando se supone que debería sentir eso, sobre todo a su edad.

En respuesta a lo que le expresó Chiquis Rivera, la actriz le dijo que no debería sentirse culpable por no querer tener hijos, y considera que es uno de los actos más hermosas de cariño propio que se pueden hacer las mujeres.

“Egoísta no está en mi vocabulario. Está en una connotación negativa, porque así es la sociedad, pero a mí me parece que es lo más hermoso que hay. Amarnos primero a nosotros y luego proveer a los demás”, aseveró Kate del Castillo.

Y resaltó que: “No nada más somos un cuerpo reproductivo, no somos solo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso”.

Para la famosa actriz, en la actualidad la sociedad debe desligar a las mujeres de la maternidad, pues no todas quieren ser madres en algún momento de su vida y eso no está mal.