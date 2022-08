Chiquis Rivera baila con su hermano y sus seguidores celebran esa relación

Los hermanos se aman, indistintamente de las diferencias y esto lo dejó claro Chiquis Rivera, quien compartió un divertido momento que ha sacado risas a sus millones de seguidores, además de emocionarse por ver la unión entre hermanos.

La cantante de música grupera bailó junto a su hermano, Trinidad Michelangelo Rivera, una pieza musical en un momento que Chiquis quiso compartir en sus redes sociales, dando lugar a múltiples comentarios que celebran el compartir en familia.

Los últimos años no han sido sencillos para la familia Rivera y mucho del peso ha recaído sobre Chiquis, la hija mayor de Jenni Rivera, cuya trágica muerte el 9 de diciembre de 2012, en Iturbide, México, le cambió la vida a muchas personas.

Además de cargar con el peso de haber estado distanciada de su madre para el momento de su muerte, al ser acusada de tener una relación con la entonces pareja de Jenni Rivera, Chiquis lleva años enfrentándose a roces con otros familiares.

A esto se suman las críticas que recibe por parte de quienes ponen en duda su talento y hasta ha tenido que tolerar comentarios inapropiados sobre su físico.

Ver a Chiqui así con su hermano y en un momento tan entrañable con su familia ha sido motivo de alegría para muchos seguidores.

“Los hermanos sean unidos es la ley primera!!!”, “Tú has sido una madre para tus hermanos, por eso Dios te bendice”, “Qué bonito verlos así juntos y feliz son los hermanos que se adoran y están siempre juntos”, son algunos de los mensajes que ha recibido Chiqui.

Las críticas a Chiquis Rivera

Chiquis, cuyo verdadero nombre es Janney Marín Rivera, ha vivido varias situaciones complicadas, pero ha mostrado su capacidad para superar los malos momentos.

La cantante, nacida el 26 de junio de 1985 en Long Beach, California, estuvo como invitada en La Academia 2022, el reality show de TV Azteca considerado como la principal plataforma para la formación de talentos musical, pero su participación no dejó muy buenas críticas por parte de muchos internautas.

Después de su participación en La Academia, el nombre de Chiquis Rivera volvió a acaparar titulares, pero esta vez por un comentario que hizo Bárbara Regil sobre el cuerpo de la cantante.

“No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual, muy sexi”, respondió Bárbara de Regil en una entrevista difundida en el programa de TV Azteca, Venga la Alegría.

Aunque Chiquis Rivera no ha hecho alusión de manera directa a lo dicho por Bárbara Regil ni a las críticas que recibió por su participación en La Academia, escribió unos mensajes en su cuenta en Twitter para salirle al paso a sus haters.

“A todos los que me quieren hacer daño de una manera u otra, OJO, porque Dios me cuida mucho”, escribió Chiquis Rivera, quien ha lanzado varios mensajes similares a sus haters.