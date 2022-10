Jin de BTS llega a Argentina y Jungkook a Catar

Recientemente se anunció que los siete integrantes de BTS, Jungkook, V, Jimin, j-hope, SUGA, Jin y RM, tendrían que realizar el Servicio Militar obligatorio en Corea del Sur, siendo Jin el primero en enlistarse después de finalizar el mes de octubre y así sucesivamente con los otros miembros hasta su regreso como septeto en 2025.

Sin embargo, antes de hacerlo, Kim Seok-jin estrenará el sencillo ‘The Astronaut’ en colaboración con Coldplay y para sorpresa de ARMY, el idol coreano viajará desde Seúl hasta Argentina para presentar por primera vez en vivo la canción durante el concierto de la agrupación británica, que tomará lugar en el Estadio River Plate el próximo viernes 28 de octubre y que a la par será transmitido en algunos cines del mundo como parte de “COLDPLAY MUSIC OF THE SPHERES: LIVE BROADCAST FROM BUENOS AIRES (A WORLDWIDE LIVE EVENT)”.

Jin de BTS llega a Argentina

Pero la agencia de BTS, en este caso BIGHIT MUSIC, nunca reveló el día en el cual Jin partiría hacía Argentina y el pasado domingo 23 de octubre por la noche (Hora México), el cantautor coreano arribó al Aeropuerto Internacional de Incheon para tomar un vuelo comercial con destino a Buenos Aires.

Jungkook toma un vuelo con destino a Qatar

Tan solo un par de horas más tarde, Jungkook, también integrante de BTS, fue captado en el Aeropuerto Internacional de Gimpo a punto de tomar un vuelo pero a diferencia de Jin, viajó en un avión privado con destino a Qatar para participar en las promociones de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

Cabe señalar, que hace un par de semanas, el grupo de k-pop estrenó una nueva versión del sencillo ‘Yet To Come’, el cual viene incluido en el álbum ‘Proof’, pero esta versión es en colaboración con la marca Hyundai como parte de la campaña “Goal Of The Century”.

Te dejamos la versión oficial de ‘Yet To Come’ creada especialmente para Hyundai:

