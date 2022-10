Lucía Méndez habló sobre su encuentro con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar

La actriz y cantante Lucía Méndez está en un momento profesional interesante.

Junto a Sylvia Pasquel, Lorena Herrera y Laura Zapata grabaron el reality de Netflix, Siempre Reinas, en el que se pasean por diferentes confesiones.

Por ejemplo, Lucía Méndez contó cosas bien íntimas como el temprano inicio de su vida sexual antes de cumplir los 15 años.

Otra de las confesiones que hizo fue que se puso un implante hormonal para mejorar su libido, pero tuvo que quitárselo porque quería tener sexo todo el tiempo.

“Quería cuchi plancharme hasta las paredes”, relató Lucía, que confesó además que sale con un hombre de 28 años eventualmente.

“Cuchi planchar es parte de mantenerte joven”, afirmó Lucía.

A Laura Zapata, de 66 años, la vemos más humana y más allá de su conflicto familiar con su hermana menor, Thalía. Su amor por su abuelita de 104 años es evidente. Contó que la sacó de un geriátrico donde pasó un año encerrada durante la pandemia.

Hay momentos muy chistosos en la serie “Siempre Reinas”, por ejemplo, cuando Laura Zapata cuenta que muchos fans le han pedido que los insulte o le de bofetadas en alusión a sus personajes de villana.

Lorena Herrera, por su parte, confesó que llegó a tener problemas con su libido lo que le tomó varios meses resolver con consejos de su médico, quien le dijo que estaba perfecta a nivel hormonal y le dio algunas recomendaciones para reavivar la llama de la pasión a sus 55 años.

Sylvia Pasquel, la mayor del grupo con 73 años, bromeó asegurando que se abrió una cuenta en Tinder para buscar novio.

La experiencia con Pablo Escobar

En la serie se devela un momento que asustó mucho a Lucía Méndez, de 67 años, cuando fue contratada para presentarse en Medellín, Colombia.

“Me dice mi mamá, me vas a matar, sabes ¿Quién está sentado frente de ti? Pablo Escobar”, cuenta Lucía que le dijo su mamá.

Era la época “cuando estaba en su momento, cuando era Pablísimo Escobar”, añadió al recordar el episodio que vivió con el narcotraficante colombiano señalado de transportar toneladas de droga y de asesinar a cientos de personas para imponer el control.

“Creo que es una de las veces que más me he asustado en la vida (…) Nos metimos en el camerino. Me dijeron que el señor Pablo Escobar quería saludarme”, recuerda.

Lucía contó parte de la conversación de Escobar y dice que se quedó muda: “El día que usted quiera, que alguien la moleste (...) Yo lo que quiero es que marque ese teléfono y usted va a tener en mí un amigo”.