Lucía Méndez se resiste a envejecer a sus 67 años

A sus 67 años de edad la actriz y cantante Lucía Méndez no deja ver que ha envejecido y es tan así que declaró recientemente que ella “nunca tendrá canas”. “No creo que me vean con canas, ¿alguna vez viste Cher con canas?, ¿alguna vez viste a Jane Fonda con canas?, ¿alguna vez viste a la Félix con canas? No. Yo soy esa línea. A mí me encanta Jane Fonda, Tina Turner, Sofia Loren. No”, compartió la artista a los medios de comunicación.

Esta declaración la dio Lucía Méndez debido a que fue cuestionada con que si ella se dejará ver en algún momento al natural como Verónica Castro quien subió un video a sus redes sociales en el que sale con canas y sin maquillaje. En la misma línea, Méndez aclaró, “Yo voy a envejecer y ni modo todo se va a derrumbar. Pero que me vean con canas y en abuelita no nunca”.

Lucía Méndez cuida mucho su imagen personal

Es preciso comentar que a lo largo de los años Lucía Méndez ha demostrado lo mucho que le gusta cuidar su imagen personal ya que siempre asiste al salón de belleza a teñir su cabello y se ha realizado diversos procedimientos estéticos para evitar las líneas de expresión en su cara. Asimismo, Méndez comparte de forma cotidiana en sus redes sociales sus diversos looks, estilos y outfits.

Lucía Méndez. Lucía Méndez. / Foto: Instagram.

Finalmente, la actriz confesó a los medios de comunicación que “no se anima a hacer su serie biográfica”. “Sí me han ofrecido en muchos lados hacer mi bioserie, lo estoy pensando sinceramente pero voy a ver qué hago”, comentó Lucía Méndez.

