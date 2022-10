Ludwika Paleta criticada por hablar en “lenguaje inclusivo”

Es uno de los rostros más reconocidos en la pantalla mexicana. Ludwika Paleta, nacida en Polonia y adoptada por México, se ha mantenido vigente por décadas.

Este año, junto a Osvaldo Benavides, Ludwika Paleta le da vida a “Noche de bodas”, una historia que que promete ser un éxito como todo lo que tiene a esta actriz de por medio.

Pero las celebraciones por haber culminado el rodaje han sido empañadas por un accidente que involucró a dos actores que participaron en el rodaje.

Ludwika habló a la prensa sobre el accidente que involucró a dos actores que murieron ahogados cuando disfrutaban de días libres en medio del rodaje. “Es un momento muy agridulce”, respondió la actriz de 43 años.

El 14 de octubre le escribió una hermosa dedicatoria a “Os”, como se refiere a Osvaldo, quien le respondió por su parte: “Ya chillé. Te adoro Mika. Este logro es tan tuyo como mío. Qué regalo de la vida crecer juntos y compartir tantas travesuras”.

“Hoy queda terminado un proyecto que llevábamos 10 años soñando e imaginando.Una historia que Osvaldo escribió para nosotros y lo hizo realidad. Se me llena el corazón de orgullo por ser testigo de tu constancia, tu pasión, tu dedicación y tu talento. Se me cae la baba de ver en lo que te has convertido … sensible, amoroso, apasionado, disciplinado, paciente, chingón y un montón de cosas bonitas que la gente que estuvo en este proyecto conoció de muy cerquita”.

“Tu reuniste a este equipo generoso de personas talentosas que, como dijiste, tenían que formar parte de esta historia. Tu liderazgo y tu guía convirtieron este proyecto en uno de esos que se quedan para siempre en el corazón. Gracias Os por ser mi hermano, mi amigo, mi compañero de buenas y malas y mi confidente. Te amo”, escribió Ludwika en su cuenta en Instagram donde suma más de 4 millones de seguidores.

Las críticas por su lenguaje “inclusivo”

Vestida con un traje verde que la hizo lucir espectacular, Ludwika asistió a la entrega de los premios Premios Metropolitanos de Teatro, ceremonia realizada el 18 de octubre en Ciudad de México.

Para felicitar a los ganadores publicó un mensaje en su cuenta en Instagram con el texto: “Anoche se premió a lo mejor del teatro en México. Felicidades a todxs lxs ganadorxs del premio @losmetromx”.

La forma en la que redactó su mensaje de felicitación generó reacciones negativas.

La actriz Ludwika Paleta usó “x” en lugar de vocales, lo que despertó malestar entre varios de sus seguidores.

“¿Y qué pasó con las vocales A y O ?”, “No tú no por favor. No caigas en escribir así”, “Coincido tan sencillo que es utilizar las palabras correctas: Felicidades a todos los ganadores del premio y ya!!! Ahí incluye todas las nuevas modalidades y punto...”, “Me acaba de deprimir, era mi amor platónico”, fueron algunos de los comentarios.